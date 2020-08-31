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马来西亚庆祝独立63周年

2020年08月31日15:04  来源：新华网
 

新华社吉隆坡8月31日电（记者林昊 郁玮）马来西亚独立63周年庆典活动8月31日在行政首都普特拉贾亚举行，马来西亚最高元首阿卜杜拉、总理穆希丁等政府官员出席。

受新冠疫情影响，今年庆祝活动大幅缩减规模，取消了往年举行的公务员、军人、警察、学生、企业职工等在内的各界代表大规模游行表演环节，也没有允许民众现场观礼。政府在普特拉贾亚和吉隆坡等多个地点安排了一些庆祝活动，通过电视直播形式呈现。

阿卜杜拉在庆典活动上致辞，呼吁民众珍惜并维护国家的独立与和平。

穆希丁30日晚发表电视讲话时表示，马来西亚自独立以来在各方面实现了长足进步，国家保持和平与和谐。尽管如此，马来西亚依然面临着实现惠及全体民众发展的巨大挑战。

今年马来西亚的国庆主题为“马来西亚关怀”。穆希丁表示，新冠疫情给国家经济带来了巨大冲击。他领导的政府一直致力于减轻民众所受到的影响，目前经济已经开始出现复苏迹象。穆希丁呼吁民众相互关心照顾，并关心国家，维护马来西亚的独立、主权与安宁。

1957年8月31日，马来亚联合邦宣布独立。后来，这一天被定为马来西亚的国庆日，又称独立日。1963年9月16日，马来亚联合邦同新加坡、沙捞越、沙巴合并组成马来西亚。1965年8月，新加坡退出。

(责编：艾雯、刘洁妍)
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