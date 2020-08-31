“国际军事比赛-2020”“坦克两项”项目单车赛收官 中国队晋级半决赛

新华社莫斯科8月31日电（记者田定宇 荆海辉）“国际军事比赛-2020”“坦克两项”项目单车赛30日结束全部赛程，中国参赛队三个车组全部顺利完成比赛，晋级半决赛。

“坦克两项”项目单车赛有16个国家和地区的45个车组参加，中国参赛队702车组、703车组、701车组分别取得第三名、第四名、第十名的成绩。

当地时间8月30号上午，俄罗斯阿拉比诺靶场，中国参赛队703车组登场亮相，小组比拼在白俄罗斯、塞尔维亚和阿塞拜疆之间展开。比赛期间虽在火炮射击环节出现第三发脱靶，但703车组成员迅速调整心态，一路疾驰通过涉水场、土岭、车辙桥等障碍，高射机枪和并列机枪射击全部命中靶标，最终以19分58秒夺得小组第一，位列单车总排名第四。至此，中国参赛队三个车组全部完成比赛，均取得小组第一。

“国际军事比赛-2020”于8月23日至9月5日在俄罗斯、白俄罗斯、亚美尼亚、阿塞拜疆和乌兹别克斯坦举行，来自30多个国家和地区的156支参赛队参赛，参赛队员超过5000人。中国共派出6支参赛队，260余名官兵参加“侦察尖兵”“坦克两项”“安全环境”“开阔水域”“汽车能手”“空降排”6个项目比赛。

“坦克两项”项目是“国际军事比赛-2020”的重头戏，分为单车赛与接力赛两个阶段。半决赛将于9月1日开赛，以接力赛的方式展开，由同一参赛国的三个车组使用一辆装备接力完成驾驶和射击任务。

(责编：艾雯、刘洁妍)