人民网>>国际

全球疫情简报：全球累计新冠确诊病例超2500万 美国近600万

2020年08月31日14:59  来源：新华网
 

新华社北京8月31日电 30日全球疫情简报：全球累计新冠确诊病例超2500万 美国近600万

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间30日12时47分（北京时间18时47分），全球确诊病例较前一日增加265888例，达到24854140例；死亡病例增加5361例，达到838924例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间31日8时08分，全球新冠确诊病例达25099237例，死亡病例为844283例。美国是累计确诊病例和累计死亡病例最多的国家，累计确诊5992401例，累计死亡183034例。

新闻事件

约翰斯·霍普金斯大学新冠疫情统计数据显示，截至美国东部时间30日2时28分（北京时间30日14时28分），全球累计确诊病例超2500万，达到25009250例。

匈牙利新冠疫情防控中心官网30日数据显示，该国过去24小时新增确诊病例292例，创下自疫情暴发以来单日新增病例数新高。匈牙利政府30日发表声明说，匈牙利中小学及幼儿园的开学计划不变，中小学及幼儿园将于9月1日开学，公共教育机构开学前的新学期工作部署会议可改为线上举行。

俄罗斯30日的新冠疫情数据显示，该国每周新增治愈病例数已连续11周超过当周新增确诊病例数，但新冠病毒基本传染数略有升高。从7月14日至8月29日，全俄新冠病毒基本传染数一直在小于或等于1的区间波动，30日这一数值升至1.03。在传染病防控中，这个数值低于1意味着疫情传播在减弱。全俄新冠病毒基本传染数上一次超过1是在7月13日。

涉华动态

中国抗疫医疗专家组29日来到几内亚首都科纳克里的中几友好医院实地考察，与医院相关专家开展座谈交流，介绍中国抗疫经验，现场指导医院疫情防控工作。专家组还走访了中国援几医疗队驻地，为医疗队开展新冠防控救治培训，督导医疗队自我防疫措施落实情况。

(责编：艾雯、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved