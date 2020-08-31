西媒认为欧洲大国经济复苏需待明年春

新华社北京8月31日电 《参考消息》31日刊登源自西班牙《经济学家报》网站的报道《欧洲大国经济复苏需待明年春》。报道摘要如下：

新冠疫情反弹，限制人员流动措施重新启动，再加上主权债务市场可能出现紧张局势，这些都构成了巨大威胁，可能导致欧洲刚刚开始的经济复苏进程被迫终结，而主要投行和分析机构已经预测，经济复苏时间将推迟到明年春季。

据彭博社报道，欧洲大国国内生产总值（GDP）要到2021年二季度才会普遍出现同比增长。复苏阶段虽然会开启得较慢，但具有可持续性，因此到2022年各经济体有望恢复至疫情前水平。

具体而言，西班牙2021年二季度实际GDP同比增速预计将达到18.9%，德国为10.4%，法国为18.2%，意大利为14.9%，英国为20.8%。

在明年经济形势好转前，随着经济和流动性的恢复，只要政府不再实施严格的隔离措施，各国GDP同比下降情况会有所缓解。因此，在“大封锁”时期大型经济体出现两位数萎缩之后，预计到2020年底GDP降幅将有所收窄。预计法国将下降9.9%，西班牙下降10.8%，意大利下降10.6%，德国下降6.3%。

彭博社分析师预计，欧洲或将出现双速复苏局面。德国将较快摆脱危机，而西班牙、意大利等受疫情重创的国家由于对旅游业依赖较强，且在疫情初期经济跌幅较大，要想恢复经济增长将面临更多困难。

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