新华社华盛顿8月30日电 题：匮乏的美国开学季

新华社记者许缘

“这就好比要求艺术家画一幅画却没有颜料一样，你不能让一个孩子在没有电脑的情况下接受远程教育。”美国加利福尼亚州莫哈韦沙漠莫伦戈联合校区负责人汤姆·鲍姆加滕日前沮丧地说。

由于新冠疫情仍在加州大部分地区蔓延，莫伦戈联合校区8000名学生中大多数只得以远程方式开启今年秋季学期。但是，美国政府针对中国企业不断加码的贸易限制，导致一些使用中国零配件的远程教育设备无法交货或延迟交货。目前，该校区无法为每个学生配齐远程教育设备。

鲍姆加滕介绍，莫伦戈联合校区目前约有4000台旧型笔记本电脑，7月原本打算订购5000台联想Chromebook笔记本电脑，但由于管制限令，整笔订单被迫取消。随后，他转购惠普笔记本电脑，本来谈好可在8月26日开学第一天收货，但后来交货日期一再拖延到了10月。

鲍姆加滕不是唯一发愁缺少笔记本电脑的校区负责人。疫情在美国蔓延已达半年之久，新增确诊病例数仍持续攀升。不少原计划新学期正常开学的学校不得不再次选择远程教学，这意味着笔记本电脑和其他在线学习设备成为今年最重要的教学用品。而美国政府一再升级对中国企业制裁，导致这些关键物资在未来数月持续短缺。

由于预算吃紧，联想Chromebook这种经济型笔记本电脑成为大多数校区的首选。包括洛杉矶、休斯敦以及夏威夷州等一些大型校区都将联想Chromebook作为远程教育设备之一，但订单延迟从今年春季起愈发严重，联想表示交货时间可能再延长数周。

7月下旬，联想北美地区总裁马修·杰林斯基在致客户信中说，美国政府将其中国供应商列入“实体清单”，致使其生产的23款联想机型受到影响。目前，联想仅Chromebook一款机型的订单就已积压超过300万台，美国商务部宣布增加对华企业出口管制“实体清单”将导致至少数周内“又一次”交货延迟。

“这是一个棘手的问题。”北达科他州威利斯顿公立学校信息技术主管马特·巴腾哈根说。他所在的学校本应在7月底接收2000台联想笔记本电脑，但订单一拖再拖，目前来看可能在今年年底前到达。而那时，新学期早已过半，这意味着很多孩子将因此“受到伤害”。

科罗拉多州最大的丹佛校区也在等待早在4、5月份订购的1.25万台联想笔记本电脑。虽然该校区努力收集各类可用的远程设备，但预计在9月2日开学时，仍有约3000台设备的缺口。

事实上，美国政府单方面升级对华贸易限制伤及美国家庭和学生的事例远不止于此。早在去年9月，美国政府对中国商品加征关税就让铅笔、蜡笔、运动鞋和圆珠笔等学生用品“遭了殃”。由于关税影响整个生产和供应链，美国企业，尤其是小企业别无选择，只能将成本转嫁给消费者，让他们为新学年付出更昂贵的“代价”。

不仅如此，儿童图书也在美国对华进口商品加征关税之列。去年12月，美国再次升级对华进口商品关税举措。美国印刷行业陷入一片混乱，很多儿童读物无法按时出现在书架上。很多图书商感到费解，不知为何美国政府会将关税“黑手”伸到教育领域。

眼下，新开学季已经到来，但压在美国学生和家长身上的重担并未减轻。很多校区要求家长自掏腰包为孩子购买远程教育设备。在经济大幅萎缩、大量企业破产和失业飙升的大环境下，很多美国父母表示力不从心。

一些美国教育工作者担心，笔记本电脑短缺可能拉大学生间的成绩差距，从而加剧社会不平等。他们恳求美国政府解决这一问题，因为对部分美国学生来说，失去电脑等于失去学习机会。

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