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穿越时空的对话

“美美与共——中国与南亚青年吟诗诵文”云上活动举办

2020年08月31日10:45  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京8月31日电 “文明如水，润物无声。”由中国人民对外友好协会和云南省人民政府共同主办的第九届中国-南亚国际文化论坛之“美美与共——中国与南亚青年吟诗诵文”第一期视频活动上线。中国人民对外友好协会会长林松添大使为此发来寄语。

林松添寄语

林松添表示，很高兴举办以诗会友活动，让大家共同分享亚洲文化和诗歌的无穷魅力。他说，中国和南亚同处亚洲，有着相同的文化基因、历史遭遇，面临共同的发展使命，共同致力于本地区和平与繁荣。

他寄语青年，青年是国家的未来，民族的希望，肩负着促进国家间友好关系发展的责任与使命。21世纪是亚洲的世纪，希望青年朋友们弘扬古丝绸之路精神，既要各美其美，又要美人之美，美美与共，推动亚洲文明间的交流与互鉴，促进共同繁荣，为中国同南亚人民之间的友谊与合作贡献青春力量。

本次活动通过中国和南亚国家青年以网络视频互诵经典的方式，传递爱与友谊，抚慰心灵创伤，相互鼓劲加油，增强战胜疫情的信心与勇气。

本期展示的是北京大学、印度国际大学、孟加拉国达卡大学青年的风采。之后，巴基斯坦、斯里兰卡和尼泊尔等国青年也将加入云上诵读，敬请期待。

印度国际大学、孟加拉国达卡大学学生用中文诵读巴金散文《月》、鲁迅散文《雪》、海子抒情诗《面朝大海，春暖花开》、郑愁予现代诗《错误》

北京大学师生用孟加拉语吟诵印度诗人泰戈尔诗歌《吉檀迦利》第3首和第71首、孟加拉国18世纪游吟诗人拉龙所作歌曲《何时相聚》

(责编：刘叶婷、刘洁妍)
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