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中国非洲研究院举行第二届“大使讲坛”

塞内加尔驻华大使发表主旨演讲

2020年08月31日10:09  来源：人民网-国际频道
 

图为第二届大使讲坛主会场 张哲 摄

人民网北京8月31日电 第二届“大使讲坛”日前以线下线上方式举行。塞内加尔驻华大使马马杜·恩迪亚耶应邀在讲坛主会场发表主旨演讲。讲坛主会场设在北京。讲坛由中国非洲研究院举办，主题为“中非合作论坛二十年——回顾与展望”。中国非洲研究院常务副院长、中国社会科学院西亚非洲研究所所长李新烽研究员主持了讲坛，中国非洲研究院副院长、中国社会科学院西亚非洲研究所副所长王林聪研究员出席讲坛。来自中国非洲研究院、中国国际问题研究院、上海国际问题研究院等研究机构的80余位专家学者参加了讲坛。

图为塞内加尔驻华大使马马杜·恩迪亚耶作主旨演讲 张哲 摄

恩迪亚耶大使在作主旨演讲时表示，2020年是中非合作论坛成立20周年。中非合作论坛已成为非洲与世界其他国家和地区所建立的最有活力、最富有成果的伙伴关系之一。自2000年10月中非合作论坛成立以来，中非外交活动频繁、合作成果丰富。中非合作论坛至今已成功举办了三届首脑峰会、七届部长级会议、十多届高官会，以及峰会成果落实协调人会议、中非外长间政治磋商会议、中方后续行动委员会与非洲驻华使节之间的定期磋商会议等，中非合作论坛框架下的对话机制保持了紧密节奏。

恩迪亚耶大使认为，中非合作论坛之所以具有强大的生命力并取得巨大成就，主要有四点原因。第一，中非合作论坛的成立，加深了中非合作，促进了中非合作的多样性。第二，中非合作论坛通过制定三年行动计划，为执行该计划分配资源，保障了具体规划的实施，保证了中非合作的可预测性。第三，2015年和2018年的中非合作论坛峰会分别宣布了“十大合作计划”和“八大行动”，这些举措既有利于优先事项的稳步实施，又兼顾了中非合作的整体性。第四，中非合作论坛通过实施高质量行动计划，确保了中非合作成果符合中国和非洲双方的利益，也证明了中非关系的确是一种双赢伙伴关系。

恩迪亚耶大使强调，在过去20年中，中非关系在政治、经贸、卫生、安全、人文等多个领域取得了一系列成就，进入了快速、稳定、全面发展的最佳时期，正朝着构建更加紧密的中非命运共同体方向大步前进。中非人民有理由充满信心，乐观看待中非合作的未来。但是，面对新冠肺炎疫情的冲击和国际形势的千变万化，中非合作应将重点放在促进经济增长、改善民生、保障粮食安全、维护公共卫生安全等优先事项上，积极落实《中非合作论坛--北京行动计划（2019-2021）》，加强中非智库之间的协同合作，充分发挥中非智囊团在促进后疫情时代中非合作方面的重要作用。

在互动环节中，中国非洲研究院副院长王林聪、广东外语外贸大学非洲研究院执行院长刘继森、中国非洲研究院社会文化研究室主任刘乃亚、中国国际问题研究院副研究员曾爱平、上海国际问题研究院副研究员周玉渊等先后就中非关系重要性、中非关系面临的机遇与挑战、第八届中非合作论坛议题设置，以及中国与塞内加尔之间友好合作关系等问题，与恩迪亚耶大使进行了充分交流。

图为中国非洲研究院常务副院长李新烽主持讲坛 张哲 摄

在讲坛结束前，李新烽总结道，中非合作论坛是顺应中非双方共同需要、弥补中非多边对话机制空白的重要举措。恩迪亚耶大使的深情回顾，不仅勾勒了中非合作论坛走过的20年发展历程，而且为未来进一步加强中非合作提出了诚恳建议，更为进一步深化中非关系、促进中非智库合作提出了新的要求。

为了贯彻落实习近平主席致中国非洲研究院成立贺信精神，充分发挥中非人文交流平台作用，中国非洲研究院于2020年设立了“大使讲坛”，并开展相关系列活动，通过邀请中国驻非洲使节、非洲驻华使节作主旨讲座的方式，推动一线外交使节与中国非洲学术界之间的经验交流与学术研讨。2020年1月，中国非洲研究院举办了首届“大使讲坛”，中国政府中东问题特使翟隽应邀作主旨演讲，受到了中国和非洲相关方面的广泛关注。（张梦颖）

图为第二届大使讲坛现场之一 张哲 摄

(责编：张信凤、杨牧)
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