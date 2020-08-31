王毅：中美不是权力之争，美国现在站在历史的错误一边

新华社巴黎8月30日电 当地时间8月30日，国务委员兼外长王毅在法国国际关系研究院发表演讲并回答现场嘉宾提问。

法国国际关系研究院院长德蒙布里亚尔问，美国拒不接受可能失去世界主导地位，无论美国大选结果如何，看来这种心态都不会改变。而中国、法国和欧盟都支持多边主义，你认为怎样才能避免中美发生“新冷战”？

王毅表示，中方的观点十分明确，那就是，各国都是国际社会平等成员，都有自身发展的权利。美国先发展起来，我们表示祝贺。同时中国也有发展的权利，中国人民也有过上幸福生活的权利。其他新兴经济体和发展中国家，包括非洲在内的兄弟姐妹们也情同此理。这一诉求十分正当，也十分合理。

王毅说，鉴此，中方一贯主张并相信，这个世界将走向多极化，国际关系也需要实现民主化。一个健康、稳定的世界不应该只由一、两个国家说了算。各国主权平等是《联合国宪章》的基本原则。美国作为世界强国，更应采取包容的态度对待其他国家的发展，更应意识到其他国家的人民和美国人民一样，都有权利过上美好的生活。如果全球70亿人民都能走向现代化，这将是人类社会的巨大进步。美国可能不愿放弃世界主导地位，但是历史潮流滚滚向前，不可阻挡。我们坚信，人类共同发展的一天终会到来。中方从来不想跟任何人打“新冷战”，而且在全球化时代，也搞不成什么“冷战”，不可能再把世界分成两、三个阵营。各国已经相互交融，成为利益共同体，未来应该共同构建习近平主席所倡导的人类命运共同体。

王毅表示，关于中美关系，我想谈三点基本想法。首先，中美之间的分歧或者矛盾，不是权力之争，不是地位之争，也不是社会制度之争，而是坚持多边主义还是单边主义，倡导合作共赢还是零和博弈。这才是目前中美关系面临问题的本质。相信世界各国都已看得十分清楚，美国现在是站在历史的错误一边。

第二，美国现在的外交似乎只剩下单边制裁和抹黑攻击。面对美国对中国的无端指责，中方必须把事实讲清楚，必须做出必要的回应。作为一个独立自主国家，我们有权利这样做。我们不仅是在维护中国的国家利益和民族尊严，也是在维护国际关系的基本准则。

第三，中美对话的大门是敞开的。我们随时愿意就共同关心的问题同美方坦诚深入交换意见。我们相信，美国国内总还是有愿意讲道理的人，双方还是能够谈出并谈成共识。中方也欢迎包括法国在内的欧洲各国能为中美关系的缓和发挥建设性作用，乐见欧洲坚持战略自主并为这个充满不确定性的世界提供稳定性。

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