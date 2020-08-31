王毅谈建设中欧四方面伙伴关系

新华社巴黎8月30日电（记者徐永春 刘芳）当地时间8月30日，国务委员兼外长王毅在法国国际关系研究院发表题为《团结合作，开放包容，共同维护人类和平发展的进步潮流》的演讲。

王毅表示，今年是中国同欧盟建交45周年。45年来，中欧关系发展带给我们的重要启示是，中欧没有根本利害冲突，合作远大于竞争，共识远大于分歧。中欧双方社会制度虽然不同，但不是制度性对手，而应是全方位战略伙伴。45年来，中欧关系发展带给我们的重要经验是，双方完全可以通过平等对话增进信任，通过互利合作实现共赢，通过建设性沟通妥处分歧，通过加强协调共同应对全球性挑战。

王毅说，习近平主席指出，中欧作为世界两大力量、两大市场、两大文明，主张什么、反对什么、合作什么，具有世界意义。中国始终重视欧盟的地位和作用，始终支持欧洲在国际事务中发挥更大作用。在抗击疫情和共谋疫后复苏的关键时刻，中欧应进一步加强团结合作，按下各领域对话合作的“重启键”，充分发挥“双引擎”作用，为国际社会团结合作注入强大推动力，努力从四个方面建设伙伴关系。

一是构建抗疫伙伴关系，推动疫后经济复苏合作。当前没有什么比控制疫情、挽救生命更重要。中欧应加强疫苗、药物、检测试剂研发和生产合作，共同支持世界卫生组织、“全球疫苗免疫联盟”等国际机构发挥积极作用。中方积极评价欧盟出台大规模复苏基金，愿加快建设便利人员往来的“快捷通道”和货物往来的“绿色通道”，助力欧盟经济复苏。

二是强化投资伙伴关系，实现互利共赢。中欧应本着灵活务实、相向而行的原则，尽早就中欧投资协定谈判难点问题找到解决方案，今年内要达成一项全面、平衡、高水平的投资协定。在此基础上，双方有必要尽快开展自贸协定联合可行性研究，启动自贸进程。双方还应加强宏观经济政策协调，尽早达成《中欧合作2025战略规划》，为双方全方位对话合作提供制度性框架。

三是打造绿色和数字伙伴关系，拓展中欧合作新的增长点。中欧双方在绿色、数字领域互补性强，合作前景广阔。我们应深化环境技术、循环经济、清洁能源、可持续金融等领域合作，打造中欧绿色伙伴；加强在信息通信技术、人工智能、电子商务、大数据、云计算等领域合作，打造中欧数字伙伴，为全球数字领域标准规则作出中欧双方的贡献。

四是深化多边合作伙伴关系，加强中欧国际事务合作。中欧在气变领域的多边合作，已成为双方合作的旗帜和典范，也为世界可持续发展树立了标杆。我们应进一步加强应对气候变化、生物多样性、可持续发展等对话合作，携手克服各种全球性挑战。我们还应共同维护伊核协议，推动政治解决国际和地区热点问题，加强对非三方合作，为建立一个更可持续、更加安全的世界作出更大贡献。

(责编：艾雯、刘洁妍)