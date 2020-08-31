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阿联酋总统颁政令　结束抵制以色列

2020年08月31日08:41  来源：新华网
 

阿拉伯联合国酋长国总统谢赫哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬29日颁布政令，正式结束对以色列的抵制。

阿联酋、以色列和美国本月13日发表联合声明，宣布阿联酋与以色列同意将两国关系全面正常化。两国稍后将签署一系列协议，涉及投资、旅游、直航、安全、互设使馆等。

美联社报道，阿联酋总统哈利法颁布政令，意味着阿联酋和以色列之间的贸易和商业往来正式解禁，同时进一步巩固13日达成的协议。依据协议，以色列将停止吞并巴勒斯坦领土的计划。

阿联酋官方通讯社报道，这项政令允许以色列人和以色列企业在阿联酋经商，允许买卖以色列商品。“这项新政令显示阿联酋努力扩大与以色列的外交和商业合作”，制定出“共同合作的路线图、通过刺激经济增长和技术创新建立双边关系”。

上述总统政令正式废除阿联酋1972年建国不久即通过的一项法令。那项法令规定，阿联酋与其他阿拉伯国家保持统一立场，只有在巴勒斯坦独立建国的前提下，才承认以色列。

据报道，一些以色列企业已经与阿联酋合作伙伴签署协议，而废除旧法可能扩大双方合作范围，比如在航空领域或银行和金融领域。

眼下，阿联酋将成为继埃及和约旦之后、阿拉伯国家中第三个与以色列实现关系正常化的国家。虽然阿拉伯世界普遍对以色列缺乏信任，但阿联酋历史上没有与以色列发生过战争，也没有犹太人定居的历史问题。

阿联酋与以色列16日开通两国间电话服务，两国外交部长同日通电话。以色列航空公司定于本月31日执飞首个从以色列直飞阿联酋的商业航班。

按美联社说法，阿联酋近年来一直与以色列私下接触，允许以色列人以第三国护照入境从事贸易。另外，与以色列实现关系正常化也有助于阿联酋从美国获得更先进武器，如F-35型战机。目前，在整个中东地区，仅以色列军队装备F-35型战机。

哈利法总统2004年开始执政，2014年1月突发中风，此后极少出现在公众视野，政务多由阿布扎比王储谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬打理。穆罕默德视伊朗为威胁，力主增强阿联酋的军事力量。（田野）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘洁妍)
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