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自民党内安倍潜在继任人选不少，谁将接任日本首相？

2020年08月31日08:33  来源：新华社
 

新华社北京8月30日电（记者刘秀玲）日本首相安倍晋三28日因身体原因宣布辞职，希望尽早交棒。执政党自由民主党或于9月15日举行党总裁（党首）选举。

自民党内安倍潜在继任人选不少，各自竞选优劣势不同。

石破茂：简化投票基层优势遭削弱

前自民党干事长石破茂在基层党员中有较高支持，近期民意调查中连续超过安倍，被选为最合适首相人选。

2018年自民党总裁选举时，安倍在地方党员和支持者投票中险胜石破，但在国会议员中的得票数是后者的4.5倍。按照自民党干事长二阶俊博的说法，9月的总裁选举将跳过地方党员和支持者投票，由自民党394名国会议员和47个都道府县各派3名代表参加。候选者竞争共计535张选票。

石破派是自民党内小派系，共有19名国会议员。共同社解读，简化选举投票对石破当选可能是致命打击。

竞选党总裁需要至少20名国会议员提名。

岸田文雄：不缺支持缺存在感

前外务大臣岸田文雄领导的岸田派包括47名国会议员。

共同社报道，岸田长期被视为安倍继任者，一直“耐心等待成为首相那一天”，但存在感弱。即便在岸田派内部，也有人认为他缺乏领导气场，这让一些党员担忧，日后众议院选举时缺乏足够强大的门面支撑。

安倍拒绝提及心仪的继任人选。副总理兼财务大臣麻生太郎28日否认有意竞选，说将支持与他志同道合的候选人。麻生2008年至2009年任首相，他领导的麻生派有54名国会议员。

日本大学法学部教授岩崎正洋告诉共同社记者，麻生可能支持岸田，他试图作为“造王者”在新政府继续发挥影响力。

菅义伟：无派系有影响力

内阁官房长官菅义伟自2012年底起一直是安倍的左膀右臂，尽管他声称无意竞选党总裁，在任接近8年的强大影响力依然使他成为有力继任人选之一。

菅义伟在自民党内不属于任何一个派系，掌握的确切票数不多，但作为长期决策者能够确保政策延续性。

其他潜在继任者包括现任外务大臣茂木敏充、防卫大臣河野太郎，两人都曾在美国留学，英语流利，可能有助提升日本的国际影响力。

前文部科学大臣下村博文有意竞选，他隶属自民党最大派系细田派，包括97名国会议员。前防卫大臣、安倍的坚定拥护者稻田朋美、前总务大臣野田圣子表态有意竞选党总裁。

新总裁：一年任期难题众多

新自民党总裁将接替安倍余下的任期，直到明年9月举行新的自民党总裁选举。

共同社解读，安倍后任要接的包袱不轻。内政层面，既要在控制新冠疫情的同时复苏遭疫情沉重打击的经济，又要继续筹备遭推迟的东京奥运会和残奥会。外交层面，日韩紧张关系、日俄领土争议、朝鲜特工绑架日本人问题等都悬而未决。在安倍内阁支持率近期持续低迷背景下，无论谁接棒都面临不小挑战。

(责编：艾雯、刘洁妍)
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