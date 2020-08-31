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王毅：中欧应共同抵制煽动仇恨和对抗的逆流，坚定站在历史的正确一边

徐永春　刘芳

2020年08月31日05:33  来源：新华网
 

　　新华社巴黎8月30日电（记者徐永春　刘芳）当地时间8月30日，国务委员兼外长王毅在法国国际关系研究院发表题为《团结合作，开放包容，共同维护人类和平发展的进步潮流》的演讲。

　　王毅说，世界正处于百年未有之大变局，突如其来的疫情无疑使变局加速演进。当前，新冠病毒仍在侵蚀人类生命健康，世界经济陷入深度衰退，全球治理面临重大困境，失业潮、破产潮、断链潮汹涌而来，治理赤字、发展赤字、信任赤字有增无减。世界向何处去？在百年变局与世纪灾疫面前，人类再次面临进步还是倒退、团结还是分裂、开放还是封闭的关键抉择。

　　王毅表示，时代大潮滚滚向前，任何倒行逆施都不得人心，也不可能长久。站在人类社会发展的重要十字路口，中欧理应本着对人类前途命运负责任的态度，从中欧人民的根本利益出发，共同抵制煽动仇恨和对抗的逆流，坚定站在历史的正确一边，为复杂多变的世界提供更多的稳定性。

　　首先，要坚决维护和平发展，共同反对分裂世界。事实早已证明，穷兵黩武只能带来军备竞赛和安全困境，阵营对垒终将致使国际合作分崩离析。作为负责任的大国，中方的选择是明确的，我们坚决反对任何“新冷战”的图谋，绝不允许任何势力剥夺中国人民以及各国人民追求发展、实现美好生活的权利。我们愿与欧洲共同发出时代的强音：坚持团结，反对分裂；坚持进步，反对倒退；坚持和平发展，反对冲突对抗。

　　第二，要坚定捍卫多边主义，共同反对单边霸凌。单边霸凌行径愈演愈烈，成为国际多边秩序面临的最大挑战。我们不能允许强权政治将世界带回丛林时代，不能允许单边主义阻挡国际关系民主化的步伐。无论国际形势如何变化，中国都将坚定站在多边主义一边，倡导和践行共商共建共享的全球治理观。中国视欧盟为世界多极化进程中的重要力量，愿与欧方共同维护多边体系的有效性和权威性，捍卫公平正义和国际秩序。

　　第三，要继续拓展互利合作，共同反对隔绝脱钩。全球化在曲折中前行的历史大势不可逆转，全球产业链供应链不可分割。个别国家强行搞脱钩，违背市场规律，脱离客观实际，不符合世界各国人民的切身利益。今天的中国与世界早已水乳交融，寻求与中国脱钩，就是与发展的机遇脱钩，就是与最具活力的大市场脱钩。中欧作为世界两大主要经济体，应坚守自由贸易，共同维护全球产业链供应链稳定，为推动疫后全球发展繁荣发挥关键作用。

　　第四，要携手应对全球挑战，共同反对以邻为壑。人类的相互依存从未像今天这样紧密，面临的风险也从未像今天这样频繁而莫测。气候变化、网络安全、恐怖主义、跨国犯罪等非传统安全挑战给世界带来现实威胁，类似疫情危机的全球性挑战未来仍会发生。中欧应成为推动全球治理的典范，共同强化联合国在国际事务中的协调作用，共同反对本国优先、损人利己的行为，携手构建人类命运共同体。

(责编：曹昆)
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