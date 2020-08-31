书写人类历史上最成功的脱贫故事

当前，中国正在统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，决胜全面建成小康社会，决战脱贫攻坚。今年脱贫攻坚任务完成后，中国将有1亿左右贫困人口实现脱贫，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程的减贫目标。中国脱贫攻坚力度之大、规模之广、影响之深前所未有，成就举世瞩目，成功走出了一条中国特色扶贫开发道路，形成了中国特色脱贫攻坚制度体系，书写了人类历史上最成功的脱贫故事。

“这是消除贫困的历史上最大的飞跃”

党的十八大以来，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，全国上下一心、苦干实干，脱贫攻坚取得了前所未有的成就。

脱贫攻坚战，如史诗般波澜壮阔。人类减贫史上的“中国奇迹”在中国大地上书写。

连续7年年均脱贫人口突破千万，贫困发生率由2012年底的10.2%降至2019年底的0.6%。

贫困地区群众出行难、用电难、上学难、看病难、通信难等长期没有解决的老大难问题普遍解决，义务教育、基本医疗、住房安全有了保障。

按照世界银行每人每天1.9美元的国际贫困标准，改革开放40多年来，中国让8亿多贫困人口脱贫，对世界减贫贡献率超过70%，是全球最早实现千年发展目标中减贫目标的发展中国家。

“如果不把中国计算在内，全球贫困人口不但没有减少，反而在增加。”联合国贸易和发展会议去年发表的一份研究报告指出，中国为全球减贫事业作出巨大贡献。

世界银行前行长佐利克惊叹：“毫无疑问，这是消除贫困的历史上最大的飞跃。”

“这是一个历史性成就，值得永远铭记。”美国库恩基金会主席罗伯特·库恩说。

“真实感人的‘中国扶贫故事’，应该被世界各国人民了解”

中国减贫的奥秘在哪儿？许多国际人士来华探寻。

2013年深秋，习近平总书记赴湖南湘西土家族苗族自治州考察，在花垣县十八洞村首次提出“精准扶贫”要求，为新时期中国扶贫开发工作指明了方向。

2018年6月，老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬率老挝党政高层代表团赶赴十八洞村，探寻精准扶贫的中国经验。

2019年4月，本扬又走访福建省宁德下岐村，寻找中国扶贫事业取得成功的关键因素。“中共脱贫致富的这些经验和做法对老挝有益，我们将把它运用到老挝的脱贫攻坚工作中去。”

“中国扶贫事业的成功离不开中国共产党的领导和中国人民的勤奋拼搏。”巴基斯坦正义运动党高级领导人、国民议会副议长卡西姆·苏里去年到江西省婺源县考察学习扶贫经验，中国共产党对政治建设、思想建设和组织建设等高度重视的做法让他深受触动。

西班牙共产党主席何塞·路易斯·森特利亚多次参观安徽、重庆等地的扶贫项目，见证了这些地区的脱贫历程。“在中国共产党的坚强领导下，中国人民团结起来，朝着共享改革发展成果、实现共同富裕，全面建成小康社会的奋斗目标迈进，充分彰显出中国特色社会主义制度的优越性。”

“中国共产党和政府凝心聚力、攻坚克难，确保如期打赢脱贫攻坚战，体现了以人民为中心的发展思想和责任担当。”坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学中国研究中心主任汉弗莱·莫西这样评价。

3年前，乌拉圭广泛阵线主席米兰达率广泛阵线干部考察团访问云南省怒江傈僳族自治州，亲眼看见中国共产党带领人民为摆脱贫困付出的巨大努力和对未来美好生活的积极规划。在村民九者东家，他“吃到了最好吃的土鸡蛋”，“听到了最感人的脱贫故事”，“留下了最深刻的访华回忆”。

今年以来，面对新冠肺炎疫情给脱贫攻坚提出的“加试题”，中国如期完成目标任务的计划没有改变。

日前，米兰达通过“云连线”再次“走进”怒江，看到3年前的扶贫规划变为现实，当年的贫困农户生活大大改善。他对中国共产党的扶贫决心和强大执行力深感钦佩，不禁感叹：“云南怒江这样真实感人的‘中国扶贫故事’，应该被世界各国人民了解。”

“中国经验可为其他发展中国家提供有益借鉴”

中国和缅甸签署协议，通过在缅甸推广中国精准扶贫经验，助力改善缅甸农村基础设施条件、提升农村公共服务水平和提高农户自我发展能力。缅甸首都内比都附近埃羌达村的2000多位村民，因此喝上了安全饮用水，用上了宽敞明亮的社区发展中心。更重要的是，他们有机会到仰光、北京等地考察学习，改变种养殖模式，因地制宜发展庭院经济。

中国国际扶贫中心和坦桑尼亚总统府计划委员会合作，建起非洲大陆上第一个村级减贫学习中心。在坦桑尼亚佩雅佩雅村，通过推广核心种植技术，大部分当地农户的玉米产量得到提高，温饱问题得到解决。很多农户盖起新房，也有钱送孩子上学了。

美国著名未来学家约翰·奈斯比特认为，从全球背景来看，中国减贫努力对寻求摆脱贫困的新兴经济体具有巨大价值。

在联合国秘书长古特雷斯看来，精准减贫方略是帮助贫困人口、实现2030年可持续发展议程目标的唯一途径，“中国经验可为其他发展中国家提供有益借鉴”。

立己达人，兼济天下。中国从自身的发展历程中，深刻体会到，世界好，中国才能好；中国好，世界才更好。从受援国到援助国，从贫穷落后到减贫模范，中国发展得益于国际社会，中国也始终不忘回馈国际大家庭，一直是世界减贫事业的积极倡导者和有力推动者。

设立“中国—联合国和平与发展基金”和“南南合作援助基金”，全面落实南南合作圆桌会上宣布的“100个减贫项目”，在“东亚减贫合作倡议”“中非减贫惠民合作计划”框架下扎实推进合作项目。不断深化联合国2030年可持续发展议程同共建“一带一路”对接，打造减贫和发展新引擎……中国始终关注和帮助生活在饥饿和贫困中的有关国家的人民，通过对外援助、减免债务、增加进口、扩大投资等措施，努力帮助发展中国家特别是最不发达国家增强自身发展能力，在扶贫减贫、疫病防控、难民救助等全球议题上继续贡献智慧和力量，推动建立以合作共赢为核心的新型国际减贫交流合作关系。

其作始也简，其将毕也必巨。中国夺取脱贫攻坚全面胜利、全面建成小康社会，对中国与世界都有着重大而深远的意义，将为全人类解决贫困问题作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2020年08月31日 03 版）

(责编：杨光宇、曹昆)