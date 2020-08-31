美国哈佛大学荣誉退休教授、美国知名亚洲问题专家傅高义近日对本报记者表示，美国一些人提出的“对华接触失败论”不符合事实。美中两国下一步应更重视通过对话沟通来处理双方关系中存在的问题，并应努力在新冠肺炎疫情应对、全球环境治理等方面加强合作。

针对美国国务卿蓬佩奥不久前在尼克松总统图书馆所做的演讲，傅高义直言，演讲中许多内容十分极端，并没有以事实为依据，特别是误判了中国人民与中国共产党的关系。“他的讲话太过偏激，从美国国内关于中国问题的讨论可以看到，很多人都在提出不同看法，批评他的讲话，反对他的极端观点。我认为这是好事，也会继续下去。”

对于当前美国一些人所说的“与中国对抗是华盛顿共识”这一观点，傅高义表示了不同意见。他以去年美国100多位前政要和专家学者发表公开信一事为例，强调在美国各类研究机构，甚至在美国政府内部，仍旧有许多人不同意当前出现的一些极端观点。

去年7月，百余名美国前政要、专家学者以“中国不是敌人”为题在《华盛顿邮报》发表公开信强调，视中国为敌人并试图与中国“脱钩”的做法将损害美国的国际声誉，也会损害世界各国的经济利益。傅高义是该公开信的发起人之一。

1969年尼克松担任美国总统后，傅高义曾和美国知名中国问题专家费正清等学者一起给尼克松写信，建议他同中国进行接触，增加双方交流。傅高义认为，虽然双方当前在经贸等领域存在问题和分歧，但不能因此就否认双方几十年接触合作所带来的成果及其必要性。

傅高义表示，目前大量中国学生在美国学习，双方企业之间也深度交融，“美中联系紧密，难以人为分开”。

在傅高义看来，未来美中两国仍应努力展开合作。他分析指出，双方都应重视履行自身的政策承诺。从短期看，在各类敏感问题上，双方应加强沟通、避免冲突。美中在经贸、科技、安全、价值观等领域存在分歧，这些需要双方努力加以管控。此外，新冠肺炎疫情应对、全球环境治理等问题，也都需要美中合作。“事实上，美中两国医疗领域已经在开展合作，双方政府应继续支持这样的合作。”傅高义强调。

（本报华盛顿8月30日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月31日 03 版）

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