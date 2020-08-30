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王毅同法国外长勒德里昂举行会谈

2020年08月30日09:58  来源：新华网
 
原标题：王毅同法国外长勒德里昂举行会谈

　　新华社巴黎8月29日电（记者唐霁　刘芳）当地时间8月29日，国务委员兼外长王毅在巴黎同法国外长勒德里昂举行会谈。

　　王毅表示，新冠肺炎疫情既冲击这个世界，也呼唤人类团结。疫情暴发以来，习近平主席和马克龙总统四次通话，两国外长七次通话，两国人民相互支持、守望相助，印证了团结合作是抗击疫情最有力的武器。中国外长在疫情防控常态化形势下首次出访就来到法国，充分体现了中方对法国作为独立自主大国的重视，对欧盟作为世界重要一极的重视。中方愿同法方携手合作，更有力发展中法关系，更深入推进中欧合作，更有效维护多边主义。

　　王毅说，面对世界百年变局，中法关系作为当今世界最稳健的大国关系之一，全球意义更加凸显。双方要以元首外交为引领，发挥好中法关系对中西方关系的推动作用，做大国积极互动的示范；以大项目合作为驱动，推动双边合作提质升级，做大国互利共赢的示范；以创新合作为突破，推动在智慧城市、电动汽车、有机农食以及金融科技、数字经济等领域合作，共同为双方企业提供公平、公正、开放、非歧视性的营商环境，做大国共谋未来的示范；以多边主义为旗帜，相互支持，办好昆明《生物多样性公约》第十五次缔约方大会和马赛世界自然保护大会，围绕抗疫和发展两大主线开展更多三方合作，做大国造福全球的示范；以求同存异为原则，切实尊重各自选择的发展道路，尊重彼此核心利益和重大关切，做大国友好相处的示范。

　　王毅表示，中欧之间没有根本利害冲突，共同利益远大于分歧。在当前世界不确定性上升的形势下，中欧要加强团结合作，为世界注入更多稳定性，维护国际安全稳定，促进各国发展繁荣。中方愿同欧方一道，推动下阶段中欧政治交往取得积极成果，年内完成中欧投资协定谈判，用实际行动维护多边主义和自由贸易体制，抵制单边主义和保护主义。

　　勒德里昂表示，法中关系非常密切，两国合作呈现良好发展势头。法方感谢中方为法应对疫情提供的大力协助，愿同中方深化各领域互利合作。双方可共同推进疫苗研发合作，确保疫苗成为全球公共产品，支持世界卫生组织履行职责、提升效能。法方希同中方深化人工智能、电动车、清洁能源、生态农业等领域对话合作，推动马赛世界自然保护大会和昆明《生物多样性公约》第十五次缔约方大会取得成功，加强应对气候变化的国际合作，共同推进全球数字经济发展，展现法中维护多边主义的榜样作用。法方高度重视欧中关系，愿同中方一道推动下阶段欧中政治交往取得成功，尽快达成欧中投资协定。

　　双方还就共同关心的国际和地区问题深入交换了意见，一致同意，维护和践行多边主义是中法的共同责任，也是当务之急。

(责编：张信凤、杨牧)
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