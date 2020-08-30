人民网约翰内斯堡8月29日电（王磊）8月28日，驻南非使馆举办旅南中国公民及机构安全工作视频会议，通报近期南非社会安全形势，特别是涉中国公民严重暴力犯罪案件情况，并部署下阶段安全工作。李南临时代办主持会议并作总结讲话，驻德班总领事费明星、驻开普敦总领事林静、驻约堡总领事唐中东及部分华人警民合作中心负责人等6位参会代表发言，旅南主要侨团、中资企业机构、留学生、孔院教师志愿者及在南央媒华媒等近200名代表线上参会。

李南代办介绍了当前南非疫情和社会安全形势，及近期使馆处置涉中国公民恶性案件主要工作情况，对遇害者家属再次表示深切慰问，对上述严重暴力犯罪行为表示强烈谴责，表示使馆将继续同南警方保持密切联系，全力跟进案件进展，并及时发布各类安全提醒，确保在南中国公民和中资机构安全。

李代办表示，当前南新冠疫情新增确诊人数虽有减缓趋势，但整体上仍高位运行，特别是随着南非政府进一步放宽“封禁”措施，社会生产生活逐步恢复，人员流动日益频繁，疫情反弹、反复风险不断提升。在疫情得到有效控制和南非经济重回正轨之前，今后相当长的一段时期，仍将面对“双线作战”巨大压力，需要同时打好防疫安全和治安安全两场硬仗。考虑到在南中国公民防疫形势依然严峻，应继续坚持以人为本、严密防范，加强日常防护、及时报告就医、抓实企业主责，全力确保在南中国公民和中资机构防疫安全。

李代办感谢各地华人警民合作中心为保护旅南同胞人身财产安全和正当合法权益所做工作，表示近期有关案件暴露出一些共性问题，希望各警民中心及侨团商会进一步发扬爱国爱乡、敢拼会赢的优良传统，继续打造旅南侨胞警民安全联防机制，严密排查安全风险，着力加强警民合作，积极回馈当地社区，加强教育引导，不断提升对我侨胞保护力度，树立在南华侨华人和谐包容、遵规守法、热心公益的新形象。

李代办肯定广大南非华文媒体在传递中国声音、团结凝聚侨心等方面发挥的积极作用，建议华媒继续牢牢把握舆论正确导向，始终确保报道真实客观，不断提升团队专业素养，利用自身语言、乡缘的优势和熟悉南非本地文化的长处，主动宣介祖国发展成就，增进两国人民友好交流。同时深入侨界社团，积极回应大家关切，充分发挥好促进侨社团结和谐、提升华人社区形象、维护侨胞合法权益的积极作用。

三位总领事分别介绍各自领区近期疫情和安全形势及所做工作，并就下步增强防范意识、提升应对能力提出意见建议。相关华人警民合作中心负责人介绍了近期本地区涉中国公民严重暴力犯罪案件情况，分析案件主要类型和特点，并分享应对经验。与会代表高度评价使馆及时召开此次安全会议，为侨胞排忧解难，表示将全力支持和配合使领馆工作，发现涉华侨华人负面苗头性信息第一时间报告使领馆和警民合作中心，共同促进预防打击犯罪，同时有针对性地改陋习、除积弊，共同建设平安南非。

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