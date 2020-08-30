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王毅会见法国宪法委员会主席法比尤斯

2020年08月30日09:41  来源：人民网-国际频道
 

人民网巴黎8月29日电（记者李永群、葛文博）当地时间2020年8月29日，国务委员兼外长王毅在巴黎应约会见法国宪法委员会主席法比尤斯。

王毅表示，中法关系在两国元首战略引领下保持强劲发展势头。新冠肺炎疫情发生以来，中法政府和人民相互支持、守望相助。疫情防控常态化形势下，中法应进一步深化战略互信，有序恢复各领域交往与合作，不断开拓合作新领域，为两国和世界经济复苏注入更多稳定性。

王毅强调，团结合作是战胜疫情的最有力武器。当前疫情形势依然严峻，中方愿继续同法方和欧盟一道努力，继续坚持践行多边主义，维护现行国际体系和国际秩序，推进国际社会团结抗疫，帮助非洲国家实现疫苗的可及性和可担负性，落实好气候变化《巴黎协定》，为大国关系良性互动、合作共赢发挥示范作用。

法比尤斯回忆起出任外长期间和中方一起促成气候变化《巴黎协定》和伊朗核问题全面协议的情景，对目前的单边毁约现象深感遗憾。他表示，法中都是拥有独立自主传统的大国。作为现行国际多边秩序的捍卫者，法国、欧盟和中国应继续坚持多边合作主基调，引领国际社会采取积极行动，加强新冠疫苗国际合作，共同应对气候变化等全球性挑战，为世界的和平、进步与繁荣作出应有贡献。

(责编：张信凤、杨牧)
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