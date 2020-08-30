开放是国家繁荣发展的必由之路。以开放促改革、促发展，是我国现代化建设不断取得新成就的重要法宝。在日前召开的经济社会领域专家座谈会上，习近平总书记深刻指出国际经济联通和交往仍是世界经济发展的客观要求，强调要以高水平对外开放打造国际合作和竞争新优势。

开放带来进步，封闭必然落后。我国经济持续快速发展的一个重要动力就是对外开放。改革开放以来，正是因为坚持对外开放基本国策，打开国门搞建设，我们实现了从封闭半封闭到全方位开放的伟大历史转折，成为世界第二大经济体、制造业第一大国、货物贸易第一大国、商品消费第二大国、外资流入第二大国、外汇储备第一大国。习近平总书记多次强调，“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”。过去40多年中国经济发展是在开放条件下取得的，未来中国经济实现高质量发展也必须在更加开放的条件下进行。中国要进一步发展壮大，就必须主动顺应经济全球化潮流，坚持对外开放的基本国策。

当前，国际社会对经济全球化前景有不少担忧。近年来，经济全球化遭遇倒流逆风，经贸摩擦加剧，一些国家保护主义和单边主义盛行。但从长远看，各国利益高度融合，人类是休戚与共的命运共同体，经济全球化仍是历史潮流，各国分工合作、互利共赢是长期趋势。我们要站在历史正确的一边，越是面对经济全球化逆流，越是要高举构建人类命运共同体旗帜，坚定不移维护和引领经济全球化，推动建设开放型世界经济。

今天，我国发展的内部条件和外部环境正在发生深刻复杂变化。向内看，我国社会主要矛盾发生历史性变化，发展不平衡不充分问题仍然突出，面临着结构性、体制性、周期性问题相互交织所带来的困难和挑战。向外看，世界进入动荡变革期，国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增强。越是面对严峻复杂的形势，越要保持战略定力，增强机遇意识和风险意识，勇于开顶风船、善于转危为机，以高水平对外开放打造国际合作和竞争新优势。要坚定不移扩大对外开放，全面提高对外开放水平，建设更高水平开放型经济新体制，形成国际合作和竞争新优势。要坚持多边主义和国际关系民主化，积极参与全球经济治理体系改革，推动完善更加公平合理的国际经济治理体系。

习近平总书记在讲话中指出，当前在推进对外开放中要注意两点：一是凡是愿意同我们合作的国家、地区和企业，包括美国的州、地方和企业，我们都要积极开展合作，形成全方位、多层次、多元化的开放合作格局。二是越开放越要重视安全，越要统筹好发展和安全，着力增强自身竞争能力、开放监管能力、风险防控能力，炼就金刚不坏之身。这要求我们，既要以开放、合作、共赢胸怀谋划发展，使国内市场和国际市场更好联通，更好利用国际国内两个市场、两种资源，实现更加强劲可持续的发展，又要牢固树立安全发展理念，加快完善安全发展体制机制，补齐相关短板，维护产业链、供应链安全，积极做好防范化解重大风险工作。

不拒众流，方为江海。中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。把握国内外大势，统筹两个大局，奉行互利共赢的开放战略，以更加积极有为的行动推进高水平对外开放，发展更高层次的开放型经济，我们就一定能以对外开放的主动赢得经济发展的主动、赢得国际竞争的主动，打造发展新优势，开辟发展新境界。

《 人民日报 》（ 2020年08月30日 01 版）

(责编：张信凤、杨牧)