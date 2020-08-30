原标题：东亚合作经贸部长系列会议取得多项成果

新华社北京8月29日电（记者王雨萧、陈炜伟）记者29日从商务部获悉，8月27日至28日，东亚合作经贸部长系列会议以视频形式举行。各方就共建“一带一路”、稳定提升地区和全球供应链产业链、维护多边贸易体制等地区和国际重要经贸问题深入交换意见。

第19次中国—东盟（10+1）经贸部长会议、第23次东盟—中日韩（10+3）经贸部长会议和第8次东亚峰会（EAS）国家经贸部长会议等东亚合作经贸部长系列会议以视频形式举行，中国商务部部长钟山出席上述会议。东盟10国及日本、韩国、澳大利亚、新西兰、印度、美国、俄罗斯等东盟对话伙伴国经贸部门负责人出席相关会议。

在第19次中国—东盟（10+1）经贸部长会议上，双方对中国—东盟自贸区全面建成以来取得的成果表示满意，将继续深化自贸区建设，更好惠及双方企业和人民。会议取得三项成果：一是就中国—东盟自贸区升级议定书未来工作计划达成一致；二是确认“原产地规则执行能力建设”等合作项目立项；三是重申以中国和东盟10国经贸部门负责人名义共同发表的抗击新冠肺炎疫情加强自贸合作的联合声明。

在第23次东盟—中日韩（10+3）经贸部长会议上，各方一致表示，将稳定提升区域供应链产业链，推动年内签署RCEP协定。会议取得三项成果：一是通过《10+3关于缓解新冠肺炎疫情对经济影响的行动计划》；二是通过“加强10+3供应链互联互通联合研究”报告摘要；三是通过《10+3经济合作工作计划（2019-2020）进展报告》。

在第8次东亚峰会（EAS）国家经贸部长会议上，各方表示将推动实施合作倡议应对疫情对经济社会带来的负面冲击，维护供应链和市场稳定，促进各国经济复苏，增强地区经济韧性。

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