原标题：美媒：美国种族不平等和新冠一样致命

新华社纽约8月28日电（记者危颖）美国有线电视新闻网网站日前刊登题为《美国种族不平等如新冠疫情般致命》的文章说，根据新冠疫情期间的数据，对美国白人平均寿命进行最新推算，其预期寿命仍远高于美国黑人历年平均寿命。

文章援引《美国国家科学院院刊》24日发布的一项报告。这份报告由明尼苏达大学社会学系研究人员伊丽莎白·里格利-菲尔德主持研究。报告使用了全国人口平均寿命数据和人口模型，结合截至7月29日的新冠死亡数据，来推算新冠疫情下美国白人死亡数需要新增多少，才能使2020年白人整体死亡率达到史上美国黑人整体死亡率最低水平。

里格利-菲尔德说，2014年，美国黑人年龄调整死亡率约为每10万人中1061人死亡，为历史最低值；而根据可以得到的最近期的数据，2017年美国白人年龄调整死亡率为每10万人中899人死亡。报告说，按照7月29日前疫情数据计算，美国白人在疫情中的年龄调整死亡率相当于每10万人中约28人死亡。这说明，即使在新冠疫情发生的情况下，美国白人死亡率仍低于美国黑人历史最低死亡率。

假设2020年另有40万白人死亡，美国白人死亡率才能等同于美国黑人历史最低死亡率，而这一假设数字约为美国白人截至7月29日新冠死亡人数的5.7倍。

“实际上，新冠疫情在‘不成比例地’打击美国黑人。”里格利-菲尔德说，“这势必增加种族间死亡率的差异”。

文章还引用俄亥俄州全国儿童医院儿科和麻醉学副教授奥卢布科拉·纳非乌的话说，造成种族之间健康差距有若干潜在原因，包括社会经济地位、获得医疗服务的机会、保险状况、就诊医院质量等。此外，在疫情期间，由于黑人和少数族裔中一线工人占比更高，他们“往往没有居家的选择”。

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