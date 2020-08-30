原标题：美国打外交“组合拳” 阿拉伯国家谨慎接招

新华社北京8月29日电（国际观察）美国打外交“组合拳” 阿拉伯国家谨慎接招

新华社记者程帅朋 吕迎旭

继本月13日阿联酋和以色列就关系正常化达成协议后，美国在推动更多阿拉伯国家和以色列改善关系上持续发力。美国务卿蓬佩奥本周出访中东五国，总统特朗普的高级顾问、女婿库什纳将在下周“接棒”登场，美国还筹划举行中东“和平峰会”。

分析人士认为，美国打出此番外交“组合拳”，意在借势扩大以色列“朋友圈”，巩固特朗普政府外交成果。阿拉伯国家虽想拉拢以色列对抗来自伊朗、土耳其的外部压力，但顾及国内民众的反对声音，在推进对以关系正常化问题上态度谨慎。

美国大力拉拢

蓬佩奥23日至27日访问以色列、苏丹、巴林、阿联酋和阿曼五国，在巩固阿联酋与以色列关系正常化成果的同时继续“牵线搭桥”，希望说服更多传统上敌视以色列的阿拉伯国家转变态度。

以总理内塔尼亚胡日前宣布，以美两国代表团将于31日前往阿联酋，三方将就巩固以色列和阿联酋关系正常化进行会谈。美国代表团成员包括库什纳和总统国家安全事务助理奥布莱恩等高官。

另据以媒体报道，美国还筹划几周内在海湾国家举行中东“和平峰会”，除阿联酋和以色列外，沙特阿拉伯、埃及、约旦、巴林、阿曼、摩洛哥、苏丹等阿拉伯国家都在受邀之列。

分析人士认为，美国近期在中东开展密集外交活动，有多重诉求。首先，美国希望以阿联酋和以色列实现关系正常化为突破口，趁热打铁，推动更多阿拉伯国家改善与以色列关系，乃至建立外交关系。其次，美国在联合国推动对伊朗重启制裁接连受挫，希望在这一问题上与海湾国家联手。第三，美国还着眼于扩大特朗普政府的外交成果，助力特朗普竞选连任。

阿拉伯国家顾虑多

美国算计得很好，但打头阵的蓬佩奥却出师不利，在苏丹、巴林和阿曼“碰了钉子”。苏丹过渡政府表示无权与以色列达成关系正常化协议，巴林强调应努力推动和平解决巴以冲突，阿曼则没有公开就对以关系正常化表态。

中国现代国际关系研究院中东研究所所长牛新春认为，阿拉伯国家既需要拉拢以色列以应对区域内伊朗、土耳其影响力上升带来的压力，又不能不顾及国内绝大部分民众依然敌视以色列的现状，需要在两者之间寻找平衡。

有分析认为，在今年11月初美国大选前，美国很难说服更多阿拉伯国家和以色列签署关系正常化协议。

不过也应看到，过去十年里中东地缘政治格局已发生很大变化。“阿拉伯之春”后，伊朗势力增长，极端主义肆虐中东，而美国又在该地区表现出战略收缩姿态，多重因素叠加促进阿拉伯国家有意愿走近以色列。

对外经济贸易大学海湾研究中心主任丁隆表示，蓬佩奥“碰钉子”说明阿拉伯国家有所顾虑，但长远来看，更多阿拉伯国家和以色列改善关系乃至建交仍是大势所趋。

分析人士认为，阿拉伯世界正处于转型期，多国受新冠疫情和国际油价低迷影响经济不景气，急需外部帮助以摆脱困境，而以色列在资金技术、创新能力等方面优势相对明显，实现关系正常化有助于双方加强经济和科技等领域合作。

中东阵营分化加剧

丁隆认为，未来，中东以“亲伊朗反伊朗”“亲美反美”为标准划分的阵营将更加清晰，美国重新整合地区盟友、调控中东局势的能力也将有所上升。

北京大学阿拉伯伊斯兰文化研究所所长吴冰冰认为，在目前的中东国家阵营分化中，分别以伊朗和土耳其为首的力量各成一派，阿联酋、以色列和沙特等国则是伊土势力的主要反对方，阿联酋和以色列关系正常化是反对伊土阵营强化内部协调的体现。

此外，分析人士认为，在阿拉伯国家与以色列关系改善的大趋势下，巴勒斯坦问题将被进一步边缘化，以“两国方案”解决巴以问题的前景会更加暗淡。

牛新春说，先解决巴勒斯坦问题再解决阿拉伯国家和以色列建交问题，一直是大多数阿拉伯国家的共识。在巴勒斯坦问题尚未解决的情况下，部分阿拉伯国家先同以色列改善关系，这无疑会令巴方谈判筹码更少。（参与记者：蔺妍、高阳）

(责编：张信凤、杨牧)