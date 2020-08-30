原标题：促土耳其停止勘探 欧盟酝酿制裁方案

欧洲联盟外交和安全政策高级代表何塞普·博雷利28日说，为应对土耳其持续在地中海东部海域勘探石油和天然气，欧盟方面准备对土耳其施加新一轮制裁。

土耳其政府回应，欧盟发出制裁威胁是“加剧紧张局势”。

【欧盟酝酿制裁】

欧盟成员国外交部长28日在德国首都柏林开会，讨论地中海东部海域能源开发争议。土耳其近期派勘探船在与希腊和塞浦路斯有争议的地中海东部海域作业，触发后两方不满。

博雷利在外长会后告诉媒体记者，如果这一争议议题依然得不到改善，“我们将制定一系列限制措施”。制裁方案将在9月24日的欧盟峰会上讨论。

他说，欧盟打算制裁土耳其船只，阻止它们驶入欧盟港口、切断它们的补给。

按照美联社说法，土耳其把塞浦路斯大部分专属经济区划入本国大陆架范围，同时宣称对希腊管辖的部分爱琴海和克里特岛近海地区拥有主权。

希腊和塞浦路斯是欧盟成员国，土耳其一直试图加入欧盟。欧盟认为土方勘探“加剧东地中海的紧张和不安全”，要求土方停止勘探，已经制裁一些参与勘探的企业。

多名欧盟外交人士告诉路透社记者，如果土耳其一意孤行，欧盟可能取消土耳其的候选成员国资格。其中一名消息人士说，如果土耳其同意停止在争议海域勘探，欧盟可能给予土方更广泛欧盟市场准入。

德国外交部长海科·马斯说，所有制裁方案都不会在9月24日欧盟峰会召开前落实。“我们想先给外交途径一个机会。”

博雷利说：“土耳其必须放弃单边行动，这是推动对话的基本要素。”

【土方无惧威胁】

土耳其外交部在一份声明中说，欧盟无权要求土耳其停止在地中海东部海域的“合法资源勘探”，希望欧盟能“公正”调解。

土耳其国防部28日证实，土耳其空军F-16型战机27日阻止6架希腊F-16飞入土方发布安全警告的一处空域。那6架希腊军机从克里特岛起飞。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安28日在与北大西洋公约组织秘书长延斯·斯托尔滕贝格通电话时敦促北约“尽其所能，阻止东地中海发生任何违反国际法的单边举动”。

土耳其军方27日宣布，海军定于9月1日和2日在东地中海射击演练。另外，土方勘探船“奥鲁奇·雷伊斯”号在东地中海的勘探期延长至9月1日，这是土方第二次延长“奥鲁奇·雷伊斯”号勘探作业。土方首次延长勘探时间后，希腊宣布25日至27日在克里特岛东南方向海域举行海军和空军实弹演练。（杜鹃）（新华社专特稿）

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