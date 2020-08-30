对中国经济发展充满信心（国际论坛）

国内国际双循环的有机统一，既有利于促进中国国内经济的繁荣发展，也将为全球投资者提供与中国合作的更多机遇

突如其来的新冠肺炎疫情席卷全球，打乱了人们的正常生活和世界经济发展的节奏。中国是全球应对疫情最成功的国家之一。中国强大的动员能力和执行能力，中国人民的大局观念、奉献精神和乐观态度给我留下深刻的印象。中国成功运用5G、大数据、人工智能等科技手段，为疫情防控带来了许多方便，值得世界各国学习。

疫情给世界经济发展带来巨大的压力。疫情冲击各国经济和全球产业链、供应链，导致市场需求萎缩，国际贸易疲弱，贸易保护主义进一步抬头，经济全球化发展遭到深度阻碍。疫情大流行也暴露了全球社会的脆弱性和不平等。尽管这种不平等早在疫情之前就存在，但疫情的暴发无疑加剧了不平等，尤其是在公共卫生领域。

幸运的是，在这场危机中，中国一直是支持非洲大陆的可靠伙伴。在非洲最困难的时候，中国向非洲国家提供了切实的帮助和支持，不仅多批次提供物资援助、派遣医疗专家组、协助非洲国家赴华采购抗疫物资，还免除了有关非洲国家的部分贷款债务。

最新统计数据显示，中国2020年第二季度经济同比增长3.2%。中国颁布的有关稳定就业、刺激消费和保障家庭收入等方面的政策正确有效，对推动中国经济的恢复发展有重要作用。中国经济目前已呈现稳步复苏势头。疫情期间，中国还催生出了许多新的工作方式、商业模式，比如在家办公、在线教育、在线医疗等，加速了数字经济发展。

今年7月30日召开的中共中央政治局会议提出，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。国内国际双循环的有机统一，既有利于促进中国国内经济的繁荣发展，也将为全球投资者提供与中国合作的更多机遇。通过促进国内国外两个市场融合，中国正在向世界敞开大门，让外资分享中国发展红利。中国有巨大发展潜力，我对中国经济发展充满信心，相信中国一定可以助力世界经济复苏发展。

中国是南非最大的贸易伙伴，南非是中国在非洲最大的贸易伙伴。南非对与中国进行更深入广泛的合作抱有期待。在后疫情时期推动南中经贸往来不但符合两国的共同利益，有助于增进两国人民的福祉，还有助于推动地区经济的繁荣和世界经济的复苏发展。

（作者为南非外交部副总司长）

《 人民日报 》（ 2020年08月30日 03 版）

(责编：牛镛)