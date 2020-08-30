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从塑料花到机器人，从传统外贸到智能仓库与展示平台——

海外仓见证中欧跨境电商蓬勃发展

本报驻德国记者  李  强

2020年08月30日05:19  来源：人民网－人民日报
 

　　MBB智能仓内，工人正在将拣好的货物打包贴单。
　　本报记者 李 强摄

　　工人正在扫码分选货物。
　　本报记者 李 强摄

　　清晨6时，在德国与波兰边境小城斯武比采，MBB物流公司创始人高松经营的海外仓内已经熙熙攘攘。这里的货物主要通过亚马逊、亿贝等电商平台销售，约70%的包裹发往德国，波兰、英国和法国也是重要市场。“欧洲新冠肺炎疫情暴发以来，先是口罩等防疫物资，然后是各种居家用品，订单嗖嗖往上涨。”高松回忆说。

　　新冠肺炎疫情给全球实体零售业带来冲击，消费者部分线下生活和消费需求转移至线上，跨境电商业务逆势增长。“中国卖家对海外环境与消费者需求变化的快速响应能力不断提高，能够快速识别全球消费趋势走向并灵活调整选品策略，尽显柔性供应链优势。”亚马逊8月发布的有关2020中国出口跨境电商趋势的报告如是说。

　　订单暴增——

　　高品质防疫物资和生活必需品最抢手

　　“一般7、8月是销售淡季，每月也就20万个包裹左右，但今年同期发货量60多万个，超过往年最火爆的圣诞销售季。”高松说，由于时差关系，每天清晨到午后是他与中国国内客户沟通的时间，最近他常常忙到午饭都来不及吃。

　　往年此时雇员都可以休假，但今年订单暴增，需要加班才能完成。眼下最让高松头疼的是用工不足。“这几个月一直在招人。”他说。

　　在德国北威州施韦尔姆市，浙江商人陈建军的海外仓里叉车穿梭，热火朝天。他的自营品牌主打家居园林用品，是亚马逊欧洲站排名第三十四位的卖家。

　　“疫情一来，人们去商场的机会少了，居家的时间多了，正好网购装饰屋子。”陈建军说，这段时间家居用品销售额平均上涨50%，火爆到中国国内的供应一度跟不上，不得不限制网购流量。

　　德国联邦贸易与投资署数字经济专家约翰纳斯·费舍尔对本报记者说，从4月开始，德国电商业务止跌回升。有关分析机构5月的报告显示，与疫情前相比，德国电子商务业务整体增长36%。德国第二大电商平台欧图统计，哑铃、办公椅、电动剪发器、桌面游戏等商品都创下了销售纪录。

　　“哑铃几乎脱销。我的一位国内客户，以往一年也就卖一个柜（集装箱），今年到现在已经卖出5个柜。”高松说，“有的哑铃甚至是从中国直接用卡车拉过来的，开了6000多公里。”

　　除哑铃外，瑜伽垫、球拍、自行车等销量都大幅增长，电动理发器出货量更增长10倍。正如亚马逊报告所指出：疫情期间，中国卖家及时为全球消费者提供了高品质的防疫物资和生活必需品。

　　快速交付——

　　为客户提供本地化服务和稳定供应链

　　费舍尔表示，从2013年到2019年，德国电商市场增长85%，2020年，德国电商市场规模预计将超过800亿欧元。根据欧洲电子商务协会的数据，欧洲电商市场将在今年底达到7170亿欧元。

　　中国卖家的角色愈发重要。根据全球知名互联网调查机构发布的报告，2019年，37％的德国消费者从国外电商卖家购买商品，其中大部分卖家来自中国。电子商务研究机构市场脉动今年1月的数据显示，目前亚马逊前一万名的卖家中，中国卖家占到49%，比去年增加11个百分点，跻身榜首。

　　在费舍尔看来，快速交付是赢得客户的关键。德国位于欧洲中心位置，在当地设立海外仓，为客户提供本地化服务和稳定供应链，是决定性的竞争优势。目前，阿里巴巴已在德国建立两个大型物流中心，其他中国公司也紧随其后。

　　“从海外仓发货，德国境内一般24小时内送达，欧盟范围内一般不超过48小时。”高松说。

　　如今，MBB海外仓的面积超过5万平方米，仿佛一个缩微版的义乌市场：针头线脑、家居用品、电子产品、机械零件，一应俱全。十几万个库存量单位中，商品总数超过500万件——它们来自近300家中国电商伙伴，背后更联系着数千家中国制造企业。陈建军的仓库也增长到6万平方米，服务国内1000多家供货商。

　　去年，MBB海外仓新建了机器人智能仓，波兰人罗西克被任命为经理，这让他颇为自豪：在整个德波边境，他是少有的管理类似仓库的经理。

　　“站在工位上，把货物拿出来扫码，再放到配送箱里。这样订单就处理完了。”在罗西克的指导下，记者尝试处理了一批订单。仓储机器人沿着规划路线来回穿梭。从搬来的货架上，记者取出12台手机，分别扫机盒和配送箱条形码，12个配送单自动生成，全程耗时不到一分钟。

　　智能仓的机器人驱动软件、仓库管理系统，全部由高松的国内团队自主研发。“以前工人一天要在仓库里走15至20公里，每小时拣170件左右。现在机器人可以做到一小时拣700件。”罗西克说。

　　科学管理——

　　中国出口跨境电商逐步转向精耕细作

　　从传统外贸到智能仓库，高松亲历了行业的巨大转型，但他始终记得上世纪90年代做塑料花贸易的经历：“中国产的塑料花运到鹿特丹，再分销到欧洲各地。当时分销商推销时只会模糊地说花是从荷兰运来的，以示品质优良，大家都知道荷兰是鲜花大国。”如今，无论是在电商平台上还是在海外仓里，“中国制造”早已司空见惯，这背后，是中国品牌价值的日益提升。

　　“中国出口跨境电商逐步转向精耕细作，卖家更关注业务的长期发展，在产品开发、品牌注册和构建、品牌保护等方面持续投入。”亚马逊中国副总裁戴竫斐表示，2017至2019年间，亚马逊上完成品牌注册的中国卖家数量增长高达10倍。

　　MBB智能仓的建立也与品牌有关：穿梭其间的机器人，运送最多的是一加手机。这一成功跻身欧美中高端市场的中国品牌，近年来销售量迅速增长，MBB海外仓必须提高周转效率。

　　“每到新手机发售日，会有很多粉丝提前排队等候。”高松说。在代理其他品牌物流服务的同时，高松也注册了10多个日用品牌在网络平台销售。

　　“如今贴牌生产的利润空间越来越小，中国电商必须建立自己的品牌，扎根本地市场。”陈建军也有同感，在把自营品牌做到亚马逊顶级卖家后，他也在思考如何拓展新的空间。

　　在施韦尔姆仓库旁，一个崭新的品牌展示中心正在装修，陈建军计划在这里向德国客户展示样品，为更多中国中小品牌进入德国乃至欧洲电商市场提供集报关清关、仓储物流、市场推广、渠道拓展等于一体的综合服务。

　　“目前德国电商业务仍在持续增长，期待中国公司的创新发展能进一步刺激德国的电商业务，特别是创造新的平台和解决方案。”费舍尔说。

　　（本报柏林8月29日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年08月30日 03 版）
(责编：牛镛)
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