加州宣布重新开放计划

人民网旧金山8月28日电（记者邓圩）当地时间8月28日，加州州长纽森宣布加州重新开放计划，准备采取进一步措施以恢复正常经济活动。

纽森表示，加州将推出一新系统以检验各县是否有重新开放资质。新系统计划于劳工节后生效，将根据新冠肺炎疫情传播情况，决定是否允许该县重新开放。

新系统以颜色区分各县重新开放程度：紫色代表每日每10万居民新增病例7例以上或阳性率高于8%的县，需关闭大多数非必要的室内业务；红色代表每日每10万居民新增病例4至7例，或阳性率5-8%，关闭一些非必要的室内业务；橙色代表每日每10万居民新增病例1至3.9例，或阳性率2-4.9%，允许一些室内业务；黄色代表每日每10万居民新增病例少于1例，或阳性率小于2%， 允许大多数室内商业运营。

加州卫生与公众服务部部长马克·加利以动物园和博物馆为例解释新系统的检验标准。他表示，被划分为“紫色”的县，动物园和博物馆只允许户外参观；“红色”县可以开放25%的室内容量；“橙色”县可以开放50%的室内容量；“黄色”县能够完全开放室内参观，但要保持社交距离和戴口罩。

据悉，截至本周五，加州共有38个县被划分为紫色，9个为红色，8个为橙色，3个为黄色。

据了解，尽管加州新冠肺炎死亡人数和住院人数都呈下降趋势，卫生官员和专家们仍在为可能出现的第三次新冠肺炎病例激增做准备。他们表示，第三次新冠激增的焦点人群可能是低收入的必要行业工作者和年轻人。

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