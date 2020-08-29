美国民众举行反种族歧视和暴力执法大规模示威活动

新华社华盛顿8月28日电（记者邓仙来 孙丁）数以万计的美国民众28日聚集在首都华盛顿林肯纪念堂附近，抗议针对少数族裔的暴力执法和种族歧视，并纪念以争取美国非洲裔民权和经济权利为目的的“向华盛顿进军”行动57周年。

这场名为“把你的膝盖从我们的脖子上移开”的示威活动由美国非洲裔民权运动领袖阿尔·沙普顿领导的“全国行动网络”组织发起。在当天集会上讲话的有：黑人民权运动领袖马丁·路德·金的后代、今年5月遭白人警察用膝盖压住脖子致死的黑人男子乔治·弗洛伊德的亲属、近日被白人警察枪击导致瘫痪的黑人男子雅各布·布莱克的家人等。

马丁·路德·金三世在其父57年前发表演讲“我有一个梦想”的林肯纪念堂前对示威群众说，这场活动是为了消除其父所言“贫穷、种族主义和暴力三重罪恶”。他呼吁人们继续推进其父倡导的理想，即“种族正义、社会平等及和平”。他说，上世纪60年代民权运动争取到的社会进步如今再次处于危险之中，黑人必须捍卫前辈通过艰苦努力赢得的自由。

这场示威活动发生在美国民主党和共和党刚刚举行全国代表大会之后，两党大会在种族问题上各执一词。民主党总统候选人拜登20日发表接受提名演讲时称，美国处于“黑暗时刻”，种族歧视是美国当前面临的危机之一。

美国总统特朗普27日接受共和党总统候选人提名时在演讲中称，美国“必须一直保有法律与秩序”，但在弗洛伊德事件引发的全国反种族歧视、反暴力执法示威浪潮中，诸多由民主党人执政的城市陷入骚乱、抢劫和纵火等暴力活动中，民主党全国代表大会却对此保持沉默。

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