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再多谎言也掩盖不了事实（望海楼）

■ 张  红

2020年08月29日10:02  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　最近，美国国务卿蓬佩奥真的很忙。在访问英国和丹麦三周之后，他到了捷克、斯洛文尼亚、奥地利和波兰四国。随后，又匆匆开启了以色列、苏丹、巴林和阿联酋之行。百忙之中，蓬佩奥还以“个人身份”在共和党全国代表大会上发表了视频演讲。

　　明眼人都看得出，这一路充满了谎言与欺骗、阴谋与算计。

　　这一路，蓬佩奥忙着“甩锅”。在视频演讲中，他忙着把美国的抗疫失败，推到中国身上。事实上，中国对疫情的应对公开透明、迅速且有效，不存在任何隐瞒和延误。不是别人，正是美国一些政客，耽误了本国疫情防控。美国政客将政治凌驾于科学之上，无视自身抗疫不力现实，频频抨击国家过敏症和传染病研究所所长福奇疫情防控建议。

　　蓬佩奥应该多关心本国疫情。美国约翰斯·霍普金斯大学发布的统计数据显示，截至北京时间8月28日6时，美国累计新冠确诊病例超过585万例，累计死亡病例超过18万例。这两项数据均为全球最高。美国全国公共广播电台和益普索公司8月4日公布的联合民调显示，约2/3的美国人认为美国新冠肺炎疫情应对情况不如其他国家。同时，据美国《国会山报》报道，面对流行病、经济衰退以及对警察暴力和种族不平等抗议，美国人对国家的满意度从4月新冠疫情暴发前几周的31%，骤降到了夏天的12%。

　　这一路，蓬佩奥忙着“竖墙”。他大谈所谓“清洁网络”倡议，大肆宣扬所谓“中国威胁”，企图在中国与世界之间竖起一道“墙”。美国泛化国家安全概念，搞有罪推定，动用国家力量打压中国企业，心心念念的是维护自身数字霸权。

　　这样的强词夺理自然无法骗过所有人。美国哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯表示，美国捏造华为是全球性威胁的观点，并且试图破坏其盟友与华为的关系。美国失去了在5G上的领先地位，而这是新数字经济的重要组成部分。西班牙中国政策观察网主任、国际政治问题专家胡里奥·里奥斯也发表署名文章指出：“唯一真正明显的事实是，华为的技术极具竞争力，并将中国置于领先地位。这就是他们试图通过将华为归类为‘安全’威胁来达到遏制中国发展的真实目的。”

　　这一路，蓬佩奥忙着“拉群”。他企图拉帮结派搞反华小圈子，把中国共产党和中国政府当作“异教徒”妄图搞“意识形态十字军东征”。他让自己固守冷战思维和零和博弈观念、肆意污蔑抹黑他国的形象更加鲜明，其维护美国霸权的目的也昭然若揭。

　　然而，事与愿违。2020年“最佳国家”报告显示，世界对美国的信任度自2016年来下降了50%，降幅居世界首位。皮尤研究中心在37个国家调查发现，认同美国正确处理国际事务的比例仅为20%。智库欧洲对外关系委员会一份调查报告显示，多国民众对美国的信任正在消失，其中46%的法国受访者和42%的德国受访者表示，美国在他们心目中的形象因疫情危机“严重恶化”。

　　谎言解决不了问题，阴谋无法披荆斩棘。面对“至少八十年来最严重的经济衰退”，面对此起彼伏的抗议示威，美国的蓬佩奥们或许应该首先做到：少一点污蔑他国的谎言，多一点对美国民众的关心。

　　（作者为本报评论员）

(责编：崔越、杨牧)
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