世卫组织建议“打脸”美疾控中心新规

世界卫生组织27日说，各国应积极检测以找出新冠病毒感染病例，无论感染者是否显现症状。这与美国疾病控制和预防中心新制定的检测政策不同。

世卫组织新冠病毒技术负责人玛丽亚·范克尔克霍夫当天在发布会上说，当卫生官员调查聚集性感染时，“可能需要扩大检测范围，找到症状较轻甚至无症状的人”。

美联社报道，世卫组织作此表态前，美国疾控中心刚更新了新冠病毒检测指南，认为新冠感染者的密切接触者如果无症状，不用必须接受检测。先前指南要求对这些无症状者做检测。

范克尔克霍夫说，各国政府在采纳世卫组织的检测指南时可作调整以适应本国需求。她还强调，迅速获取检测结果与检测同等关键。“真正重要的是把检测当作找出感染病例的机遇，以便把感染者隔离、开展接触者追踪，这是阻断传播链的基础。”

世卫组织欧洲区域主任汉斯·克吕热27日早些时候说，世卫组织欧洲区域55个国家和地区中，32个过去14天记录的新冠感染率激增超过10%，说明欧洲疫情反弹。

克吕热警告，新冠疫情像“长尾龙卷风”，随着欧洲大陆天气转凉，民众室内活动增多，更多年轻人感染后可能把病毒传染给老年人，导致病亡病例增多。今年秋季可能因大规模返校、流感季和老年病亡病例增多而“情况棘手”。

世卫组织本周建议，6至11岁儿童在病毒广泛传播的社区或无法保持社交距离等必要情况时戴上口罩。12岁以上儿童应遵守成年人戴口罩规定。（海洋）【新华社微特稿】

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