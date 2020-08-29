美多州不采纳疾控中心新检测指南

美国疾病控制和预防中心近日修改新冠病毒检测指南，称新冠病例密切接触者如果没有感染症状，不用必须接受检测。多州决定不采纳这一建议，并与公共卫生专家一同声讨唐纳德·特朗普政府。

【不盲从】

路透社27日报道，美国亚利桑那、加利福尼亚、康涅狄格、佛罗里达、伊利诺伊、得克萨斯、新泽西和纽约8州政府打算继续对全部新冠病例密切接触者做检测，即便他们没有显现症状。

“得州目前的指南建议对确诊病例的所有密切接触人员做检测，因为这么做能在具有较高感染风险的群体中尽早识别病例，”得州卫生服务局发言人在一份声明中说，“这个时候不打算修改（指南）。”

加州和纽约州发布类似声明。佛州卫生局说，无症状者检测正继续，同时正评估疾控中心最新检测指南。

美疾控中心先前建议对所有密切接触者做检测，但本周说，无症状者或许没必要检测。这一变化令医生、政界人士震惊，被批受政治因素影响。

美疾控中心修改检测指南前，美国全国新冠病毒检测量已减少，上周日均检测67.5万人次，而7月底日均检测一度超过80万人次。

美国新冠确诊病例先前连续5周减少，但中西部地区感染人数正大幅攀升。艾奥瓦、明尼苏达、北达科他和南达科他4州27日新增病例创新高。疫情已致逾18万美国人病亡。

【“坏名声”】

纽约州州长安德鲁·科莫说，纽约州不会遵照疾控中心最新检测指南。他和新泽西和康涅狄格两州州长发布联合声明：“新冠病毒检测指南出现这种180度逆转不顾后果且不基于科学，可能对（疾控中心）声誉造成长期损害。”

科莫怀疑，疾控中心修改指南受到政治因素影响。美国有线电视新闻网和《纽约时报》披露，特朗普政府高级别官员命令公共卫生官员推动修改指南。

美国卫生与公众服务部分管病毒检测事务的助理部长布雷特·吉鲁瓦尔否认政府施加政治压力。他认为，过早检测无症状者可能出现假阴性，反而会促进病毒传播。

美疾控中心主任罗伯特·雷德菲尔德则说，需要接受检测的人可获得检测，但“想做检测的人不一定都要做”。

全球多国主张早检测。世界卫生组织27日说，如果资源允许，新冠病例接触者即便没有立刻出现症状，也应接受检测。（陈丹）（新华社专特稿）

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