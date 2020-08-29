俄美军车在叙“撞车” 俄指美违规

俄罗斯国防部27日说，俄罗斯和美国军车在叙利亚的“一起事件”由美方造成。

美国白宫前一天说，一辆俄罗斯军车25日在叙利亚东北部“撞击”美国主导的打击极端组织“伊斯兰国”多国联军一辆军车。

俄国防部一份声明说，俄罗斯联邦武装力量总参谋长瓦列里·格拉西莫夫与美军参谋长联席会议主席马克·米利通电话，向美方“完整说明”这起事件。

声明说，格拉西莫夫要求美方注意，俄方事先按照“现有规则”，向联军通知俄军车队将要通过。

格拉西莫夫说：“尽管如此，美军违反协议，试图阻挡俄方巡逻车队。俄方车队采取一切必要措施，阻止事件发生并继续执行任务。”

美联社26日以两名不愿公开姓名的美国官员为消息源报道，俄军车辆在叙利亚东部“侧面冲撞”一辆美军轻型装甲车，导致4名美军士兵脑震荡。

白宫国家安全委员会发言人约翰·尤利奥26日晚些时候说，联军巡逻车队25日上午在叙利亚东北部邻近伊拉克的代里克（又名马利基耶）镇附近与俄军巡逻车队相遇，俄方一辆车“撞击”联军一辆军车，“导致车上人员受伤”。

尤利奥指责俄方举动“危险、不专业”，“违反美俄2019年12月达成的消除冲突协议”。

社交媒体视频显示，多辆悬挂俄罗斯旗帜的军车与两辆悬挂美国旗帜的军车贴近“飙车”，传出鸣笛声。

美军参谋长联席会议发言人26日说，米利与格拉西莫夫通电话。美方没有公开通话内容。

美国在叙利亚驻军没有得到叙利亚政府同意，名义是协助库尔德武装主导的“叙利亚民主军”打击“伊斯兰国”。俄罗斯2015年9月应叙利亚政府请求在叙利亚驻军，协助叙政府军打击极端武装。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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