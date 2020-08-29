三国嘉宾云启动:第二届"中国与非洲"短视频大赛拉开帷幕

8月28日，来自中国、南非和塞内加尔的三国嘉宾通过国际连线同时按下大拇指，宣告主题为“携手同行 命运与共”的第二届“中国与非洲”短视频大赛正式启动。本次大赛由中国外文局和中国非洲人民友好协会指导，北京周报社主办，中国网、人民网南非公司、南非独立传媒、塞内加尔门户网站SENEWEB共同协办。

中国外文局副局长高岸明致辞

中国外文局副局长高岸明在致辞中指出，中国与非洲虽远隔重洋，但中非一直是好朋友、好兄弟、好伙伴。半个多世纪以来，中非人民一直是同呼吸、共命运的一家人。传承和发扬中非传统友好，人文交流的作用将更加突出，这不仅造福中非人民，而且将为世界和平与发展做出更大贡献。他呼吁更多的非洲及中国民众参与本次视频大赛，用镜头记录中非务实合作、友好交往的生动画面，积极分享中非友好合作发展新理念，文化交流新进展，民间交流新收获。“希望本次大赛可以弘扬中非传统友谊，促进中非民心相通，互相理解，推进中非共建‘一带一路’新发展，为构建更为紧密的中非命运共同体作出贡献，”高岸明说道。

中国非洲人民友好协会常务副会长林怡致辞

中国非洲人民友好协会常务副会长林怡在致辞中指出，在“一带一路”倡议和中非合作论坛框架下，中非关系进入全面发展快车道，中非友好不断被赋予新的内涵。尤其在突如其来的新冠肺炎疫情席卷全球时，中国与非洲守望相助、命运与共，为全球抗疫合作树立了典范。“中非友好的生命力在于传承和创新。” 林怡说道。她表示，此次大赛通过短视频这一深受青年喜爱的传播形式讲述中非友好故事，将中非人民的深情厚谊与新媒体相融合，极大提高了中非友谊的传播广度、深度与速度，期待大赛挖掘更多体现中非命运共同体的优秀作品，吸引更多青年加入传播和弘扬中非友好的队伍，让中非友谊的接力棒代代相传。

非盟常驻中国高级政治、和平与安全官员埃利西奥·贝内迪托·贾明

非盟常驻中国高级政治、和平与安全官员埃利西奥·贝内迪托·贾明（Elisio Benedito Jamine）表示，今年是中非合作论坛20周年，二十年来，中非经贸合作取得丰硕成绩的同时，人文交流也有所加强，并且得到了中非领导人的一致支持。他认为媒体在促进中非人文交流方面具有重要作用，北京周报社举办短视频大赛为非洲人民提供了讲述非洲故事的平台，非盟将持续支持大赛的举办。

南非政府新闻办公室国际媒体联络局局长Ayanda Holo

南非政府新闻办公室国际媒体联络局局长Ayanda Holo在致辞中结合个人经历指出，中国与非洲的人文交流尚需加强，这尤其体现在普通民众的生活层面。他对本次大赛的举办表示赞赏，认为这将有助于中国和非洲的普通民众相互了解。他号召中非媒体加强合作，求同存异，促进中非团结。

塞内加尔SENEWEB集团总经理 Abdoulaye Salam Madior FALL

塞内加尔SENEWEB集团总经理 Abdoulaye Salam Madior FALL在致辞中表示，SENEWEB集团作为大赛的支持单位，将为本次大赛在塞内加尔赛区的举办提供全力支持。

独立传媒集团商务报道执行主编Adri Senekal de Wet

独立传媒集团商务报道执行主编Adri Senekal de Wet在致辞中提到，中非友谊在抗击新冠疫情中发挥了独特的作用。南非很多企业在中国暴发疫情的时候向中国捐资捐物，表达问候，中国在非企业和社区也为非洲抗疫积极行动，慷慨解囊。这表明中非人文交流基础牢固。她相信中非携手，一定可以共渡难关。

北京周报社社长李雅芳致辞

北京周报社社长李雅芳致辞时提到，关注非洲，报道非洲，讲好中非故事是北京周报社《中国与非洲》一贯而永恒的追求。我们不仅通过报道，倾情讲述中非之间温馨感人的故事，也通过互动活动，加强中非人民之间的交流与了解。我们有理由相信，在双方的共同努力下，构建更加紧密的中非命运共同体之路定能行稳致远！

北京周报社副总主编李建国主持启动仪式

北京周报社副总主编李建国主持仪式并介绍，相比去年，本届大赛规模进一步扩大。大赛设有微视频和短视频两个单元，并同时开设中国、南非和塞内加尔三个赛区，面向关注中非友谊的中非人士开放，最高奖金达10000元。即日起大赛将接受投稿，结果预计于年底揭晓。

与会嘉宾共同启动大赛

最后，来自三国的所有嘉宾面对镜头伸出大拇指，标志短视频大赛正式启动。本次大赛由北京周报社《中国与非洲》杂志和非洲分社承办，并获得中国驻南非大使馆、南非政府新闻办公室、中国驻塞内加尔大使馆、中国教育国际交流协会等单位的大力支持。

有关大赛详情及报名方式，请点击以下链接。

南非赛区：

http://www.chinafrica.cn/Homepage/202008/t20200807_800217034.html

塞内加尔赛区：

http://www.chinafrique.com/Homepage/202008/t20200803_800216529.html

中国赛区：

http://www.beijingreview.com.cn/chinafrica/202008/t20200803_800216506.html

(责编：崔越、杨牧)