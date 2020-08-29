美国新冠确诊病例超590万例

人民网华盛顿8月28日电（记者郑琪）据美国约翰斯·霍普金斯大学全球新冠肺炎疫情实时监测系统显示，截至美国东部时间8月28日下午5时28分，全美共报告新冠病毒感染病例5906615例，其中包括死亡病例181579例。与该系统24小时前的数据相比，美国确诊病例增加了47758例，死亡病例增加了1085例。

截至28日上午，华盛顿大学健康指标和评估研究所的疫情走势模型预测，到12月，317312名美国人可能死于新冠病毒感染。这比该模型一周前的预测数字高出了约8000人。美国疾病控制和预防中心27日发布的一份综合预测显示，到9月19日，美国将有超过20万人死于新冠病毒感染。

位于沃斯堡的得克萨斯基督教大学公布的最新数据显示，该校学生和员工中已经有447例新冠病毒感染病例，其中过去一周新增病例达到了300例。该校负责学生事务的副校长致信学生表示，学校的防控工作已经跟不上疫情蔓延的速度，但学生们仍继续在校园内外举行大规模集会，这对病毒传播起了很大的作用。

美国有线电视新闻网报道称，随国防部长马克·埃斯珀前往印太地区的官员中，有一人确诊感染了新冠病毒。目前尚不清楚此人是否与埃斯珀有过直接接触。埃斯珀于8月25日启程前往夏威夷和帕劳，目前在关岛。

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