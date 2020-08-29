王毅会见法国总统外事顾问博纳

新华社巴黎8月28日电（记者徐永春 刘芳）当地时间8月28日，国务委员兼外长王毅在巴黎会见法国总统外事顾问博纳。

王毅表示，中法之间一直保持频繁的高层交往和深入的战略沟通，充分体现了中法全面战略伙伴关系的高水平。在疫情防控常态化形势下，双方应用好“快捷通道”，有序恢复人员交往，推进药物和疫苗研发合作，为国际社会早日彻底战胜疫情作出积极贡献。中方愿同法方深入推进乏燃料后处理厂等重大项目，把两国战略合作提升到新水平。中方支持法方为全球应对气候变化发挥重要作用。

王毅说，中欧作为世界上的独立力量，共同利益远大于分歧，中欧是伙伴，不是对手。在当前单边主义、保护主义抬头形势下，中欧应当携手举起多边主义的旗帜，共同维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以世贸组织为代表的自由贸易体制。中方愿同法方、欧方谋划好下阶段高层交往，推进应对气候变化、数字经济等领域合作进程，年内完成中欧投资协定谈判，推动中欧关系取得更大发展。

博纳表示，法中合作内容丰富、动力强劲。法方希与中方携手推进疫苗研发、非洲减债、数字经济等合作议程，加强乏燃料后处理厂等领域合作，推动热点问题的政治解决，确保明年马赛世界自然保护大会和昆明《生物多样性公约》第十五次缔约方大会取得成功。欧中合作具有战略意义，法方高度重视欧中合作，赞成制定富有雄心的计划，打造卓有成效的欧中合作伙伴。法方致力于密切欧中高层交往，将同有关各方一道筹划好后疫情时期交流合作，推动欧中战略合作再上新台阶。

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