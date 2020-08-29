日韩军事合作步履蹒跚

据日本共同社报道，当地时间8月25日凌晨，日韩《军事情报保护协定》迎来通知终止的最后期限。但韩国方面并未发出通知，预计该协定将继续维持下去。

自2019年7月日本对韩实行限制出口措施以来，日韩关系一直呈低迷状态。韩国曾一度威胁“随时可以终止”《军事情报保护协定》。专家指出，该协定是日韩间唯一有关军事方面的协定，双方应会慎重对待。

续约风波不断

据日媒报道，日本方面对协定延长表示“欣慰”。日本防卫相河野太郎8月25日在记者会上表示，美日韩三国都认为合作非常重要。

日韩《军事情报保护协定》签署于2016年11月23日，以便双方共享敏感军事情报。协定为期一年，届满自动延长。韩日任何一方如果不愿续签，需要提前90天、即8月24日以前向另一方通报终止协定。

据韩联社报道，韩国外交部8月4日曾表示，韩国政府随时可以终止协定。韩方将根据日本撤销出口限制措施的进展决定是否行使这一权利，不会再像之前那样每年续签。

这并非韩国首次在协定续签问题上言辞激烈。2019年7月，日本政府把3种关键半导体工业原材料列入对韩出口管制对象，并在8月初把韩国排除出贸易“白色清单”，引发韩方不满。8月22日，韩国政府称日本以缺乏互信为由对韩国实施出口管制，导致两国安全合作环境发生巨大变化，将不再续签《军事情报保护协定》。在美国的要求和协调下，11月22日，韩国在当年协定失效前表示，将“有条件地”续签协定并与日方进行对话。

美国强力施压

“在与日本的贸易谈判和协商中，韩国缺乏有效应对手段，只能在安全议题上抛出威胁言辞，同时又没有相应的贯彻行动。从某种程度上说，这是韩国对日外交的一种无奈表现。”辽宁大学国际关系学院副教授李家成在接受本报记者采访时分析。

“韩国政府之所以改弦更张，主要是因为美国。”韩国《中央日报》近日分析称，“废弃《军事情报保护协定》意味着将脱离韩美日三方安全合作的轨道。在美国的强大压力下，协定早已不是韩国随时可以使用的一个筹码。事实上，日本对此也心知肚明。”

《日本经济新闻》分析称，一旦韩国单方面宣布终止日韩《军事情报保护协定》，难免会导致混乱，还可能导致韩美关系恶化。

“美国是影响日韩《军事情报保护协定》续签的首要因素。”李家成指出，在东北亚地区，美国尚未组建如北约一般的多边军事联盟。在与日、韩分别签署军事同盟条约后，美国希望看到日韩之间也加强军事合作，这有利于美国在该地区开展军事行动。在美国的压力下，韩国不得不小心翼翼看其眼色行事。此外，在韩朝关系面临不确定性、美朝关系停摆的情况下，韩国为确保自身安全，依赖来自美、日的军事情报源，因此会尽力避免在安保领域采取大的动作。

双方仍将谨慎

“安保领域的合作呈现出意想不到的不稳定状态，这代表了难以找到改善路径的日韩关系现状。”日媒近日的一篇报道这样感叹。当前，日韩关系持续在低谷徘徊。除经贸摩擦难解外，两国在劳工问题、“慰安妇”等方面的矛盾不断发酵。

日韩关系走低，暂时延续的《军事情报保护协定》面临着怎样的命运？日本内阁官房长官菅义伟近日表示，协定有助于强化韩日间的安保合作和联系，能够对本地区安全稳定“做出贡献”，因此有必要稳定运行。在日韩关系持续紧张的情况下，仍强烈要求（韩方）能够恰当应对。”

李家成指出，《军事情报保护协定》是日韩在安保领域第一份、也是唯一一份合作协定，具有较强的象征意义，是日韩关系的“晴雨表”。“一旦该协定被废除，日韩关系将下滑到难以挽回的地步。目前来看，韩国更多寄希望于在世贸组织框架内赢得对日贸易谈判胜利，而无须诉诸废除军事合作协定这一‘杀手锏’。”

“协定的前景还要看两个关键因素：一是美朝、美韩关系未来趋势；二是日韩贸易谈判情况。”李家成说，在可预见的时间内，日韩应会保持谨慎，续签协定。

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