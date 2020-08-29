人民网>>国际

历史不容篡改（钟声）

——正确看待和妥善处理中美关系③

2020年08月29日05:23  来源：人民网－人民日报
 

　　中美关系的明天，取决于对历史经验的客观认识和把握，也取决于今天的正确选择和行动

　　

　　美国一些政客出于眼前政治私利刻意歪曲和重构过去40多年的中美关系叙事，企图把自己包装成“被骗的一方”，将中美正常交往合作污蔑为中国蓄意破坏美国利益、取代美国地位，心态和做法荒唐可笑。端起历史的望远镜，正确看待中美关系发展来之不易的历史经验和成果，有利于廓清迷雾，避免偏见和误判，指引中美关系沿着正确轨道向前发展。

　　相互尊重、求同存异是国际交往应有的政治智慧。从“小球转动大球”的“乒乓外交”，到跨越太平洋的握手，中美关系当年非同寻常的破冰，深深烙下相互尊重、求同存异的印记。中美两国政治制度不同，这也是中美三个联合公报强调双方要始终相互尊重、互不干涉内政、平等相待的原因。正确看待彼此战略意图，尊重和照顾彼此核心利益和重大关切，是确保两国关系健康稳定发展的重要基础。美国前国务卿基辛格总结的历史启示是：中美任何一方都不完全赞同对方的目标，也不假定利益完全一致，“但双方都努力寻找和发展相互补充的利益”，“为了两国人民，为了全球福祉，美国和中国应该作此尝试”。

　　“万物并育而不相害，道并行而不相悖。”共同探索不同制度和文明的和平共处之道，是实现中美关系长期健康稳定发展的必答题。“合作是双方唯一正确选择”“双方要本着对历史、对子孙负责的精神把握好中美关系的发展方向”“要从长远和战略角度看待中美关系，拓展合作领域，实现互利共赢”……中方高度重视发展以协调、合作、稳定为基调的中美关系，中国的对美政策保持着高度稳定性和连续性。有目共睹，中美在政治、经济、教育、科技、文化、体育、旅游、执法等众多领域交往频繁，形成了相互融合的利益共同体。两国在地区热点问题、国际金融安全、反恐、防扩散、气候变化、国际维和等多个领域，都开展了富有成效的交流与合作。中美合作不仅给两国人民带来了巨大利益，也为世界和平、稳定、繁荣作出了重要贡献。

　　国与国关系归根结底需要人民支持，最终也服务于人民。1979年1月30日，美国白宫西侧玫瑰园草坪见证了历史性的一刻——邓小平副总理在同卡特总统握手时说：“现在两国人民都在握手。”40多年来，无数中国人和美国人都在为两国间的友好合作构筑桥梁。中美两国已经建立50对友好省州和227对友好城市，2017年两国人员往来超过530多万人次。中美之间活跃着大量“善良的天使”，相互尊重、友好合作是两国的主流民意，中美合作之树在两国人民厚植友谊的基础上根深叶茂。

　　历史是一面镜子，数往可以知来。中美社会制度、历史文化、现实国情不同，难免磕磕碰碰，产生矛盾分歧。当前，美国一些政客出于意识形态偏见，不遗余力地把中国渲染成对手甚至敌人，想方设法遏制中国的发展，不择手段阻碍中美之间的交往，致使中美关系面临建交以来最严重的挑战。在这种形势下，总结历史经验，认识历史规律，把握历史趋势，有助于因势利导、因时适变，找到解决问题的钥匙，把准通往未来的正确方向。

　　历史经验表明，只要双方本着平等和相互尊重精神，总能通过平等对话友好磋商找到解决办法。回顾中美关系中出现的波折，美国观察人士曾经警告，达成共识可能非常困难，但“挑起对抗是自寻失败”。美国前国务卿鲍威尔认为，必须找到对话和接触的方法，必须承认别的国家跟美国不同，要尊重对方，而非总是威胁对方，要避免将小事扩大甚至升级为危机。美国沃顿商学院前院长杰弗里·盖瑞特分析认为：“近50年的时间里，中美关系的核心趋势是增进互动。对两国而言，处理差异的最佳方式是加强沟通与互动，不是制造障碍，而是搭建桥梁。”毫无疑问，只有交流才能阻止谎言，只有对话才能避免误判。抹黑别人证明不了自己的清白，一味指责解决不了任何问题。把问题拿到桌面上谈，通过对话妥善处理分歧，中美关系就有机会重回正轨。

　　中美关系的明天，取决于对历史经验的客观认识和把握，也取决于今天的正确选择和行动。避免战略误判，需要尊重历史、正视现实，顺应两国人民和世界人民普遍期待。中方对话的大门始终是敞开的，美方应当从历史前进的大势和世界和平发展的大计出发，同中方相向而行，共同把握中美关系发展的正确方向。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月29日 03 版）
(责编：岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved