历史不容篡改（钟声）

中美关系的明天，取决于对历史经验的客观认识和把握，也取决于今天的正确选择和行动

美国一些政客出于眼前政治私利刻意歪曲和重构过去40多年的中美关系叙事，企图把自己包装成“被骗的一方”，将中美正常交往合作污蔑为中国蓄意破坏美国利益、取代美国地位，心态和做法荒唐可笑。端起历史的望远镜，正确看待中美关系发展来之不易的历史经验和成果，有利于廓清迷雾，避免偏见和误判，指引中美关系沿着正确轨道向前发展。

相互尊重、求同存异是国际交往应有的政治智慧。从“小球转动大球”的“乒乓外交”，到跨越太平洋的握手，中美关系当年非同寻常的破冰，深深烙下相互尊重、求同存异的印记。中美两国政治制度不同，这也是中美三个联合公报强调双方要始终相互尊重、互不干涉内政、平等相待的原因。正确看待彼此战略意图，尊重和照顾彼此核心利益和重大关切，是确保两国关系健康稳定发展的重要基础。美国前国务卿基辛格总结的历史启示是：中美任何一方都不完全赞同对方的目标，也不假定利益完全一致，“但双方都努力寻找和发展相互补充的利益”，“为了两国人民，为了全球福祉，美国和中国应该作此尝试”。

“万物并育而不相害，道并行而不相悖。”共同探索不同制度和文明的和平共处之道，是实现中美关系长期健康稳定发展的必答题。“合作是双方唯一正确选择”“双方要本着对历史、对子孙负责的精神把握好中美关系的发展方向”“要从长远和战略角度看待中美关系，拓展合作领域，实现互利共赢”……中方高度重视发展以协调、合作、稳定为基调的中美关系，中国的对美政策保持着高度稳定性和连续性。有目共睹，中美在政治、经济、教育、科技、文化、体育、旅游、执法等众多领域交往频繁，形成了相互融合的利益共同体。两国在地区热点问题、国际金融安全、反恐、防扩散、气候变化、国际维和等多个领域，都开展了富有成效的交流与合作。中美合作不仅给两国人民带来了巨大利益，也为世界和平、稳定、繁荣作出了重要贡献。

国与国关系归根结底需要人民支持，最终也服务于人民。1979年1月30日，美国白宫西侧玫瑰园草坪见证了历史性的一刻——邓小平副总理在同卡特总统握手时说：“现在两国人民都在握手。”40多年来，无数中国人和美国人都在为两国间的友好合作构筑桥梁。中美两国已经建立50对友好省州和227对友好城市，2017年两国人员往来超过530多万人次。中美之间活跃着大量“善良的天使”，相互尊重、友好合作是两国的主流民意，中美合作之树在两国人民厚植友谊的基础上根深叶茂。

历史是一面镜子，数往可以知来。中美社会制度、历史文化、现实国情不同，难免磕磕碰碰，产生矛盾分歧。当前，美国一些政客出于意识形态偏见，不遗余力地把中国渲染成对手甚至敌人，想方设法遏制中国的发展，不择手段阻碍中美之间的交往，致使中美关系面临建交以来最严重的挑战。在这种形势下，总结历史经验，认识历史规律，把握历史趋势，有助于因势利导、因时适变，找到解决问题的钥匙，把准通往未来的正确方向。

历史经验表明，只要双方本着平等和相互尊重精神，总能通过平等对话友好磋商找到解决办法。回顾中美关系中出现的波折，美国观察人士曾经警告，达成共识可能非常困难，但“挑起对抗是自寻失败”。美国前国务卿鲍威尔认为，必须找到对话和接触的方法，必须承认别的国家跟美国不同，要尊重对方，而非总是威胁对方，要避免将小事扩大甚至升级为危机。美国沃顿商学院前院长杰弗里·盖瑞特分析认为：“近50年的时间里，中美关系的核心趋势是增进互动。对两国而言，处理差异的最佳方式是加强沟通与互动，不是制造障碍，而是搭建桥梁。”毫无疑问，只有交流才能阻止谎言，只有对话才能避免误判。抹黑别人证明不了自己的清白，一味指责解决不了任何问题。把问题拿到桌面上谈，通过对话妥善处理分歧，中美关系就有机会重回正轨。

中美关系的明天，取决于对历史经验的客观认识和把握，也取决于今天的正确选择和行动。避免战略误判，需要尊重历史、正视现实，顺应两国人民和世界人民普遍期待。中方对话的大门始终是敞开的，美方应当从历史前进的大势和世界和平发展的大计出发，同中方相向而行，共同把握中美关系发展的正确方向。

《 人民日报 》（ 2020年08月29日 03 版）

(责编：岳弘彬)