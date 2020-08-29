助力文化出海 创造共赢机遇

在中国短视频平台发布原创内容，追中国热播剧参与弹幕讨论，为喜欢的中国演唱组合投票……近年来，中国流媒体平台纷纷“出海”，逐渐走进广大海外网友的日常生活。优质的内容、便捷流畅的技术操作、注重与当地网友互动等优势，让中国流媒体平台在海外的影响力不断扩大。

融入当地元素，本土化制作受推崇

随着数字技术发展，中国文化产品正依托流媒体平台加速走出国门。不久前，中国综艺节目《创造营2020》在泰国引发收视热潮。节目播出期间频频登上泰国社交媒体热搜榜，衍生出200多个相关热搜话题。这只是中国流媒体平台原创内容在海外受欢迎的一个缩影。此前，纪录片《风味人间》、脱口秀《奇葩说》等中国流媒体平台原创产品，在东南亚吸引了大批粉丝。

联合制作、海外取景、引入国际背景学员……中国流媒体平台融入当地元素的本土化制作日益受到青睐。爱奇艺在东南亚市场推出海外版本后，随即同马来西亚多家互联网公司、影视剧制作公司展开合作，推出多部马来语电视剧，颇受当地观众欢迎。今年8月，腾讯视频和泰国公司联合制作的泰语电视剧《天才枪手》在腾讯视频海外版正式上线。腾讯视频海外版泰国地区经理卡农蓬·普拉查赛表示，“联合制作有利于产出更多优质内容，也有助于中国平台在东南亚地区的推广。”此外，腾讯视频还通过引入海外学员、举办海外粉丝见面会，激发海外用户的情感共鸣。《创造营2020》中来自泰国、马来西亚、俄罗斯等国的学员，成为节目在海外市场收获关注的重要因素。

“这些平台极大地方便了本地民众‘追’中国影视剧和中国综艺节目，尤其是联合制作的内容融入本地文化元素，更容易被当地观众接受。”泰国法政大学经济学院副教授阿颂西对本报记者表示，中国流媒体的优质内容资源一直对泰国年轻人具有吸引力，如今平台加强海外本土化制作，更有利于开拓东南亚市场。

多语种服务成为中国流媒体平台跨文化传播的重要特点之一。7月刚进入西班牙市场的爱奇艺海外版受到不少西班牙语媒体关注。“得知爱奇艺海外版推出西班牙语翻译，我感到特别高兴。”西班牙一家语言培训学校的员工维克多告诉记者，他喜欢追踪时下流行的中文节目，但在收看时总遇到语言障碍，如今西语服务的推出，“为西班牙中国文化爱好者提供了很大便利”。

走进民众生活，搭建展示才华平台

疫情防控期间，流媒体平台丰富了居家生活。今年的巴西圣若昂音乐节通过快手国际版全程直播，在为期19天的活动中，42场演出的直播观看次数超过2000万，为居家隔离的巴西民众传递了音乐力量。相关数据显示，今年3月以来，包含烹饪、居家运动、在线学习等关键词的原创视频数量持续增长，巴西每天约有1200万活跃用户通过该平台分享生活。

巴西小伙儿弗朗西斯科是名泥瓦匠，从小的梦想是成为一名模特。今年以来，他通过快手国际版发布自己日常生活内容，在工地的健身视频让他收获了不少粉丝。“短视频为普通民众搭建起展示才华的平台。在这里，我遇到了很多追梦人。”弗朗西斯科表示，中国的短视频平台帮助他实现了模特梦。

对于17岁的巴西年轻人派瓦而言，来自中国的短视频平台直接改善了他的生活。在发布自己制作的乡村风格的语言类视频后，派瓦收获近百万粉丝，也得到可观的经济收益。“我把一部分收入给妈妈补贴家用，另一部分用来优化我的拍摄。”

“事实证明，来自中国的流媒体平台深得海外用户的喜爱。”巴西媒体发表文章指出，快手国际版在当地的成功，主要得益于采用了更为开放的算法。据介绍，快手国际版采用的算法推荐机制，不仅提高平台内容与用户兴趣的匹配度，也会对普通用户给予流量扶持，增加普通用户曝光率，进而实现所有用户的有效交流。

提升服务水平，创造行业发展机遇

今年7月，西班牙知名电视评论家劳伦索·梅西诺在社交媒体上推荐刚进入西班牙市场的爱奇艺海外版和该平台原创剧《隐秘的角落》，引起不少西班牙媒体的关注。梅西诺对本报记者表示，进入西班牙市场的爱奇艺海外版一大特点在于“免费+付费”的双重运营模式。用户可免费获得配以西语字幕的中国原创内容产品，也可通过付费订阅免广告、高清画质、提前点播等增值服务，这是吸引当地用户的关键。

识别翻译、智能剪辑、人工智能客服……中国流媒体平台的技术和创意在国际同业中具有较大吸引力。2019年10月，芒果TV与新加坡媒体就《妻子的浪漫旅行》节目模式海外输出正式签约，来自中国的内容生产创意获得海外认可。马来西亚“首要影视工作室”首席运营官阿末伊赞奥玛认为，中国流媒体平台的进入，使马来西亚市场相关行业可以更全面掌握受众需求，进而扩大用户群体。

商业分析公司亚洲媒体伙伴发布的报告显示，疫情防控期间，菲律宾、印度尼西亚、新加坡和泰国四个主要东南亚市场的流媒体平台观看时长迎来迅速增长。其中，爱奇艺海外版在四国的每周观看时长增长幅度超过500%，腾讯视频海外版在泰国当地的周观看时长也增长了209%。

2020年是中国—东盟数字经济合作年。中国在不断提升流媒体平台技术，东南亚国家也处于数字化经济转型的关键期，双方合作潜力巨大。在阿颂西看来，“中国流媒体平台进入海外市场，为当地相关行业发展创造了新机遇”。

（本报曼谷、里约热内卢、马德里、北京8月28日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月29日 03 版）

(责编：岳弘彬)