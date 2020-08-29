法国政学界人士呼吁维护多边主义

本报巴黎8月28日电 （记者葛文博）第十四届法国展望与创新基金会年会8月27日至28日以线上会议形式举行，法国多名政界和学界人士以“全球新失衡”为议题展开讨论，并达成广泛共识，呼吁维护多边主义。

会议认为，美国总统选举在即，全球新冠肺炎疫情危机与后疫情时代经济危机此起彼伏，中美关系紧张局势加剧，美国正试图通过多种方式遏制中国，全球出现新的失衡现象，并蔓延世界各地。

法国前总理、法国展望与创新基金会主席拉法兰表示，中美关系的紧张形势加剧全球两极分化，美国在众多国际问题上成为“问题制造者”。相反，中国从开放道路获益良多，以务实合作造福世界。欧洲国家亟须明确立场切实推动多边合作。

法国国际关系与战略研究院院长帕斯卡尔·博尼法斯说，中国经济快速增长、国力强大对于美国而言并不是坏事，遗憾的是美国却把这当做“不可接受的事”。以法中关系为例，在过去40年间，法国和中国的经济体量关系几乎调换了位置，两国在贸易和战略领域寻找到平衡点，成为大国关系的典范。欧洲国家不应屈从于美国加入对华“围堵”行列，而应明确立场，与中国携手维护多边主义。

法国各省议会联盟主席多米尼克·比瑟罗表示，新冠肺炎疫情虽然导致中国经济放缓，但中国市场广阔，发展潜力和吸引力依然强大，法国期待与中国进一步加强多领域合作。

《 人民日报 》（ 2020年08月29日 03 版）

(责编：岳弘彬)