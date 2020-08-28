王毅：将应对疫情不力责任推卸给中方没有事实依据

新华社奥斯陆8月28日电 当地时间8月27日，国务委员兼外长王毅在奥斯陆同挪威外交大臣瑟雷德共同会见记者时，有记者问，新冠肺炎疫情起源于中国，但中国并没有及时分享消息，导致疫情向他国扩散，您对此有何评论？

王毅说，你所说的都不是事实。中国是最先通告疫情的国家，但这并不意味着疫情就起源于中国。很多信息和调查都显示，全世界多国多点都发现了病毒的行踪，而且有不少都早于中国发现的时间。所以疫情起源于哪里、谁是“零号病人”，这是一个科学问题，需要由科学家、医学专家经过科学考证得到结论，任何人都无权把溯源政治化，更不应把病毒标签化。

王毅指出，面对未知的新冠病毒，中方从发现不明肺炎开始就第一时间展开流行病学调查，第一时间确定了病原体，第一时间向世界和各国分享了病毒基因序列。在确定病毒出现人传人现象之后，中方也是在第一时间果断做出关闭离汉通道的决定。武汉是一个有着1000万人口的城市，这并不是一个容易的决定，但我们本着人民生命健康至上的原则，仍然坚决做出了这一选择。同时中方在全国各省市区全面启动一级响应，迅速切断了病毒传播链条，最终有效战胜了疫情。世界卫生组织赴中国考察的专家代表团一致认为，中国采取的措施非常及时、非常有效，不仅阻止了疫情在中国的传播，也为全世界争取了时间。这才是最基本的事实。

王毅说，美国试图把本国应对疫情不力的责任推给中方，没有任何事实依据。1月23日，中方关闭离汉通道并在全国范围实施一级响应、按甲类传染病采取全面防范时，中国以外的国家和地区一共只有9例确诊病例，美国只有1例。1月31日，美国停飞中美直航航班，2月2日，美国对所有中国公民关闭边境，当时美国公布的确诊病例也只有10余例。时间线一清二楚。在中国切断疫情向世界传播路径之后，为什么有的国家疫情却大幅蔓延，这是一个值得认真思考和深入调查的问题。相信随着时间的推移，事情的真相会越来越清楚。

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