外交部：敦促美方客观理性看待中国和中美关系

人民网北京8月28日电 “外交部发言人办公室”消息，在8月28日外交部例行记者会上，有记者问：美国总统特朗普刚刚在共和党全国代表大会发表了演讲，其中有谈及中国的内容。特朗普称，如果拜登胜选，中国就会“拥有”美国。但如果自己连任，美国将不再依赖中国，美国企业将会离开中国。中方有何评论？

赵立坚：美国大选是美国内政，我们不作评论。同时我们也敦促美方不要借大选拿中国说事。

关于他提到的有关中国的内容，我想重申，中方对美政策是一贯、明确的。中美合则两利，斗则俱伤。我们致力于发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的中美关系，同时中方坚定捍卫国家主权安全发展利益。我们敦促美方客观、理性看待中国和中美关系，同中方相向而行，管控分歧，促进合作，推动中美关系回到以协调、合作、稳定为基调的正确轨道上来。

至于美方所谓“转移产能”等论调，这是美方一些政客将党派和个人私利置于美国国家利益之上的政治操弄，既不可行，也不现实。在全球化时代，违背本国广大工商界的自主意愿，强行剥夺国与国之间的既有合作，胁迫各国企业的正常投资经营，这完全违背市场经济规律，最终也必将伤及美国自身利益。这种倒行逆施的做法不得人心，已经并将继续遭到中美两国各界有识之士的强烈批判和抵制。

(责编：张信凤、杨牧)