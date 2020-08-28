日本首相安倍晋三因病辞职 下一任首相人选尚不明朗

人民网东京8月28日电（孙璐 李沐航）日本首相安倍晋三因溃疡性大肠炎复发必须接受治疗，于当地时间28日下午17时，在日本首相官邸举行的记者会中表示很难继续日本首相职务，正式宣布辞职。他同时称，在下一任首相选出之前，将继续处理首相相关公务，履行首相职责。

日本时间8月28日17时，日本首相安倍晋三因身体原因在日本首相官邸举办的新闻发布会上宣布辞去日本首相一职。（NHK视频截图）

需持续接受治疗无法继续首相一职

安倍晋三通过直播向日本全体国民表示：“因为自身身体状况，我没有自信承担国民给予的厚望，很难再继续担当日本首相，所以我决定辞去日本首相一职。”

日本首相安倍晋三在新闻发布会上表示，由于身体因素已很难继续日本首相职务，所以决定辞职。（NHK电视台视频截图）

安倍晋三首先就自己身体状况说：“在这8年间，我一直努力控制着自己的病情，每天以最好的状态全身心投入到首相的工作中。但是，在今年6月的例行检查中发现，溃疡性大肠炎有复发的征兆。虽然当时服用治疗药物仍然可以继续工作，但是在上个月中旬开始，我体力明显不支，身体状况出现了问题。8月上旬通过检查确诊了溃疡性大肠炎复发。现在，我除去以前的用药，也使用了新药。在本周的复查中，对药效进行了检查，以后我需要持续用药，自己身体已经到了刻不容缓需要治疗的状态了。”

现场记者向日本首相安倍晋三提问。（NHK电视台视频截图）

此外，安倍晋三还表示：“政治上最重要的是拿出成绩。我自成立安倍内阁以来就一直这样说。在这7年8个月中，为了做出成绩，我全力以赴。在疾病和治疗中，体力愈发不支。在这样的痛苦中，绝对不能因为自己的原因在政治上出现误判。所以我决意辞去首相一职。”

日本政界对安倍辞任首相表示遗憾

日本外务大臣茂木敏充就安倍晋三辞职一事表示：“今年7、8月的时候，在疫情下日本的经济开始有所恢复，外交关系也发生变化。安倍首相在国内外的存在感都有很大提升。但是因为身体原因退下来，我感到非常遗憾。”

“安倍首相一直带病工作，但是宣布辞职真的非常遗憾。他还这么年轻，我希望他能够好好调养身体，未来能在工作上多指导后辈”，日本文部科学大臣荻生田光一如是说。

日本经济产业大臣梶山弘志说到：“虽然在临时内阁会议上，安倍首相提出了要辞职，但仍然对经济产业政务工作非常关心。本来是可以得到他更多在工作上的指导，但是因为辞职而中断，非常遗憾。”

现年65岁的安倍晋三担任日本首相的时间超过前首相佐藤荣作，成为日本历史上任期最长的首相。安倍晋三将于今年9月末辞去自民党总裁一职。

谁将是日本下一任首相？

有分析人士认为，目前日本面临着新冠疫情、经济低迷等问题。安倍晋三原本任期将于2021年结束，但由于身体因素突然提前宣布辞职，将为日本政坛带来波动，出现群龙无首的状况。也正因此，谁会是安倍晋三的继任者成为热门话题。其中，日本副首相麻生太郎、日本防卫大臣河野太郎、日本环境大臣小泉进次郎、自民党政务调查会长岸田文雄、日本外务大臣茂木敏充、日本官房长官菅义伟、日本自民党代理干事长稻田朋美、原自民党干事长石破茂都有可能成为角逐下一任日本首相的重要角色。

至于新一任首相的人选，执政的自民党将首先在9月1日召开的总务会议上确定自民党总裁的选举日程，按照日本的政治制度，当选总裁者即可出任首相。

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