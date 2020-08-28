外交部：如果美国禁用微信 我们也可以不用苹果手机

8月27日，在外交部例行记者会上，有记者提问：据报道，26日美国商会公布的一项针对在华美国公司的调查显示，近90%的受访企业认为美国政府对微信实施禁令将对其业务产生负面影响。超过三分之一的受访企业认为，该禁令可能对其全球收入造成损失。请问中方对此有何评论？

外交部发言人赵立坚表示，我注意到了这份调查结果，我也注意到很多中国人表示如果美国真的禁用了微信，那么苹果手机我们也可以不用了。美国一些政客打着国家安全的幌子，滥用国家力量，无理打压非美国企业美方的海盗行为，已经对包括美国在内的各国消费者和企业权益造成了损害，必将遭到国际社会的反对和抵制。

赵立坚强调，美国一些政客，对包括微信在内的非美国企业的围猎，实质是将意识形态偏见的标签强加于非美国企业，是对某一领域取得领先优势的非美国企业采取有组织系统性的经济霸凌。这种做法否定了美国一贯标榜的市场经济和公平竞争原则、践踏国际规则、破坏了全球化浪潮下的各国科技创新交流与合作。在这些人的眼里，所谓的互联网自由化，不过是互联网美国化，所谓的国家安全，不过是美式双标的代名词。美国一些政客将一己私利凌驾于市场原则和国际规则之上，将全球互联网置于危险之中，国际社会早已对这一行径看得一清二楚。（总台央视记者 朱若梦 杨弘杨）

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