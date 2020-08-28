人民网>>国际

美媒：白宫想禁微信？好莱坞也坐不住了

2020年08月28日19:58  来源：央视新闻客户端
 

　　美国总统特朗普威胁将禁用微信，此举引发了众多美国跨国企业的反对，好莱坞从业者表示忧心忡忡。

　　“微信禁令将严重影响在华美企业务”

　　据《华尔街日报》报道，美国跨国企业担忧若禁令范围扩大至在华美企或个人，将会对贸易往来造成损害。

　　上海美国商会于26日公布的一份调查显示，在142位受访者中，88%受访者认为微信禁令将为公司带来负面影响，56.3%受访者表示将影响企业的市场竞争力，42%受访者认为禁令将导致利润亏损。

　　△季恺文（Ker Gibbs） 图片来源：上海美国商会网站

　　上海美国商会会长季恺文（Ker Gibbs）在接受美国有线电视新闻网采访时表示，在中国，大多数支付都是通过微信、支付宝等电子渠道完成，禁用微信意味着支付渠道受限。使用微信的客户可能放弃美国产品，转而选用中国、欧盟或其他竞争对手的产品。

　　季恺文补充道，一些公司表示，哪怕禁令范围仅限于美国本土，仍可能影响它们使用微信平台支付的能力。他说：“对于在华美企而言，不使用微信平台将严重影响业务开展。”

　　美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦在接受美媒采访时也表示：“对于那些不在中国的人来说，很难想象无法使用微信将会对公司有多大影响……如果美国禁用微信，欧洲、日本和中国的竞争对手们将会超越我们。”

　　据《福布斯》杂志报道，本月初，苹果、沃尔玛、福特等十几家美国跨国企业与白宫官员通电话，反对微信禁令。虽然禁令的范围尚不清楚，但苹果公司分析师曾表示，若微信从苹果应用商店下架，苹果手机的全球销量可能下降30%。

　　△苹果应用商店中的微信 图片来源：彭博社

　　彭博社援引知情人士的话说，白宫正试图向美国公司保证仍可以在中国使用微信开展业务，对此，季恺文说：“我们一点也不放心，我们完全没有收到官方消息。”

　　《洛杉矶时报》：微信禁令恐影响好莱坞收入

　　美国《洛杉矶时报》当地时间24日发文说，对于许多好莱坞公司而言，微信是它们维系中国市场不可或缺的纽带，许多美国电影公司将微信作为推广影片的平台。中国是好莱坞的第二大票房市场，沟通和支付渠道被切断将会给大大小小的公司带来麻烦。

　　“每一个在中国做生意的美国人都想知道，若微信被禁用，他们将如何与中国客户联系。”一位艺人经理说，去年通过微信与中国客户达成了近100万美元的交易。

　　迪士尼公司在华推广了大量电影，同时在香港和上海的游乐园投入巨资。游客可以使用微信购买门票、租用婴儿车、购买纪念品等，迪士尼也向白宫表达了对微信禁令的担忧。

　　△好莱坞山顶字牌 图片来源：视觉中国

　　宾夕法尼亚大学沃顿商学院名誉教授马歇尔·迈耶接受采访时说：“这是切断了真正有价值的沟通渠道，我担心的是，如果政府禁用所有中国的应用程序，真正想与中国打交道或正在中国做生意的人将寸步难行。”

　　监制丨王姗姗 张鸥

　　制片人丨王薇

　　主编丨李瑛

　　编辑丨陈宁泽一

(责编：曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved