美媒：白宫想禁微信？好莱坞也坐不住了

美国总统特朗普威胁将禁用微信，此举引发了众多美国跨国企业的反对，好莱坞从业者表示忧心忡忡。

“微信禁令将严重影响在华美企业务”

据《华尔街日报》报道，美国跨国企业担忧若禁令范围扩大至在华美企或个人，将会对贸易往来造成损害。

上海美国商会于26日公布的一份调查显示，在142位受访者中，88%受访者认为微信禁令将为公司带来负面影响，56.3%受访者表示将影响企业的市场竞争力，42%受访者认为禁令将导致利润亏损。

△季恺文（Ker Gibbs） 图片来源：上海美国商会网站

上海美国商会会长季恺文（Ker Gibbs）在接受美国有线电视新闻网采访时表示，在中国，大多数支付都是通过微信、支付宝等电子渠道完成，禁用微信意味着支付渠道受限。使用微信的客户可能放弃美国产品，转而选用中国、欧盟或其他竞争对手的产品。

季恺文补充道，一些公司表示，哪怕禁令范围仅限于美国本土，仍可能影响它们使用微信平台支付的能力。他说：“对于在华美企而言，不使用微信平台将严重影响业务开展。”

美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦在接受美媒采访时也表示：“对于那些不在中国的人来说，很难想象无法使用微信将会对公司有多大影响……如果美国禁用微信，欧洲、日本和中国的竞争对手们将会超越我们。”

据《福布斯》杂志报道，本月初，苹果、沃尔玛、福特等十几家美国跨国企业与白宫官员通电话，反对微信禁令。虽然禁令的范围尚不清楚，但苹果公司分析师曾表示，若微信从苹果应用商店下架，苹果手机的全球销量可能下降30%。

△苹果应用商店中的微信 图片来源：彭博社

彭博社援引知情人士的话说，白宫正试图向美国公司保证仍可以在中国使用微信开展业务，对此，季恺文说：“我们一点也不放心，我们完全没有收到官方消息。”

《洛杉矶时报》：微信禁令恐影响好莱坞收入

美国《洛杉矶时报》当地时间24日发文说，对于许多好莱坞公司而言，微信是它们维系中国市场不可或缺的纽带，许多美国电影公司将微信作为推广影片的平台。中国是好莱坞的第二大票房市场，沟通和支付渠道被切断将会给大大小小的公司带来麻烦。

“每一个在中国做生意的美国人都想知道，若微信被禁用，他们将如何与中国客户联系。”一位艺人经理说，去年通过微信与中国客户达成了近100万美元的交易。

迪士尼公司在华推广了大量电影，同时在香港和上海的游乐园投入巨资。游客可以使用微信购买门票、租用婴儿车、购买纪念品等，迪士尼也向白宫表达了对微信禁令的担忧。

△好莱坞山顶字牌 图片来源：视觉中国

宾夕法尼亚大学沃顿商学院名誉教授马歇尔·迈耶接受采访时说：“这是切断了真正有价值的沟通渠道，我担心的是，如果政府禁用所有中国的应用程序，真正想与中国打交道或正在中国做生意的人将寸步难行。”

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(责编：曹昆)