国际观察：安倍晋三辞职，对日本政坛影响几何？

8月28日，日本首相安倍晋三在东京出席记者会。 新华社发（Pool图片，弗兰克·罗比雄摄）

当地时间8月28日下午，日本首相安倍晋三召开新闻发布会，正式宣布：为避免个人健康状况影响执政，决定辞去日本首相的职务。

有关专家接受人民网记者采访时指出，安倍晋三辞职将使日本自民党处于事实上的分裂状态，当前内阁支持率恐将继续下降，日本政治形势不容乐观。

最“长寿”首相终落幕

现年65岁的安倍晋三在2006年首次出任日本首相，但在一年后，因患溃疡性大肠炎宣布辞职。2012年，安倍晋三再次当选首相。截至8月28日，安倍连续任职时间达到2803天，超越其外叔祖父佐藤荣作2798天的纪录，成为日本执政最“长寿”首相。

此外，安倍晋三还创造了日本政治史上的诸多第一，首位二战后出生的、二战后最年轻的、平成时代唯一回任的首相。

关于安倍晋三身体健康状况恶化的消息早有传出。据日媒报道，为应对新冠肺炎疫情，今年入夏以来安倍晋三连续多日在首相官邸办公。虽然从本月16日开始在东京私宅内度过了3天的假期，但是17日便前往庆应大学医院并停留了7个半小时接受健康检查。一周后的24日，他再次来到庆应大学医院，停留大约3个半小时。此前，安倍曾表示他在庆应大学医院听取17日的体检结果并接受复查。

安倍晋三的这次医院之行让民众对他的身体状况担忧不已，日本政府内也不断出现担忧首相健康状况的声音，并劝诫首相好好休养。

当前，安倍晋三因旧疾恶化，再次选择辞职，最“长寿”首相落幕。

值得关注的是，当前日本正面临第二波新冠疫情反弹的威胁。8月以来，单日新增连续多日超多1000例。数据显示，截至27日，日本已累计确诊65763例。

记者会上，有媒体提问称，在疫情情况下辞职是不是一种不负责任的表现。安倍回应表示，“在新冠疫情期间辞职，向国民表示由衷道歉。”他说，现在最主要的议题之一是如何全力应对新冠疫情，面对冬季可能的疫情暴发，如果要进行政府换届，只有现在这个时机。

此外，原被日本政府报以厚望的东京奥运会受疫情影响延期至2021年。如今全球疫情依旧没有出现企稳现象，奥运会能否继续举办仍然存疑。安倍晋三的辞职，给东京奥运会的如期举行蒙上阴影。

记者会上，安倍晋三表示，保证全世界运动员和观众的健康安全，完成东道主的责任，需要下届政府努力完成。

日本政治形势不容乐观

安倍晋三辞职，对日本政坛影响几何？

“辞职将使自民党处于事实上的分裂状态。”中国社会科学院日本研究所副研究员孟晓旭接受人民网记者采访时表示，安倍政权的内阁支持率已降至历史最低点的36%，辞职后内阁支持率还会有所下降，日本政治形势不容乐观。

孟晓旭指出，自民党党内各派阀将会为下一任党总裁及首相之位展开争夺，不排除会有一些激烈的竞争。在野党将趁机攻击执政党的不负责任，但苦于自身实力不济也无法实现政权更迭。

记者会上，安倍晋三表示不设临时代理首相，将任职到选出下一任首相为止。下一届首相将花落谁家备受关注。

孟晓旭指出，自民党9月将举行总裁选举。政调会长岸田文雄和原干事长石破茂对总裁选举都表现出了积极意愿，党内也有推举内阁官房长官菅义伟的声音。

据日本NHK报道，按正常情况，新的自民党总裁选举至少需要12天以上时间。考虑到安倍辞职为突发情况，有可能会采取特殊措施，即不进行自民党全体党员的选举，而是只进行自民党众议院、参议院大会，由两院议员选出新的自民党总裁。选举的时间和方式可能会交由自民党干事长二阶俊博负责。

不容置疑的是，安倍晋三辞任首相将对日本内政外交政策产生一定影响，日本政治未来走向仍有待观察。孟晓旭认为，在当前中美竞争激烈、美国总统选举逐渐白热化的背景下，安倍突然辞职后的日本对华关系将会进入短暂的迟滞期，但对华政策的安倍色彩仍将持续。（刘叶婷、王晓霞、袁蒙、吴颖、于洋）

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