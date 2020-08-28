共同构建人类命运共同体是人类社会走向未来的必由之路

人民网北京8月28日电 （记者 常红）今天，由中国历史研究院主办、中国历史研究院近代史研究所承办、中国抗日战争史学会和中国社会科学院中日历史研究中心协办的“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年学术研讨会”在北京召开。

中国历史研究院院长、党委书记高翔在讲话中指出，今年是中国人民抗日战争胜利75周年，也是世界反法西斯战争胜利75周年。75年前的今天，鏖战了14年之久的中国抗日军民终于赢得了最后的胜利。中华民族为这一时刻的到来，已经奋斗了100年。自1840年鸦片战争以来，中国多次遭受列强侵略，虽不乏可歌可泣的抗争，但始终没有摆脱屡战屡败的命运。抗日战争一雪前耻，是自鸦片战争以来，中国反对列强侵略的第一次完全意义上的胜利。中国战场是世界反法西斯战争的东方主战场，中国人民经过14年艰苦卓绝的斗争，以伤亡数千万同胞为代价，捍卫了中华民族5000多年发展的文明成果，同时极大地援助了反法西斯阵营，为世界争取了和平。此次会议的主题是“抗日战争与中华民族复兴及国际秩序重建”，这正是抗日战争胜利的伟大意义之所在。他强调，在中华民族面临生死存亡的危机时刻，中国共产党大力倡导和推动抗日民族统一战线的形成。国共两党捐弃前嫌，共同抗敌。正面战场和敌后战场相互配合，形成了反抗侵略的人民战争的汪洋大海。在战后决定中国两个前途和命运的决战中，中国共产党领导的人民力量最终胜出，取得了新民主主义革命的胜利。自此，中华民族真正跨出了走向全面复兴的第一步。事实证明，中国共产党提出的抗日民族统一战线和世界反法西斯统一战线，为抗日战争的最终胜利，奠定了坚实的理论基础。

高翔指出，中国人民通过浴血奋战，使祖国跻身战时四强之列。在创建联合国的过程中，中国成为联合国安理会的五个常任理事国之一，拥有对战后国际事务一票否决的权利。这一体制性安排，使中国在战后国际秩序格局中取得实实在在的发言权。他认为，现行国际秩序是反法西斯战争胜利的结果，其权威性和合法性是二战赋予的，不容质疑。虽然局部地区冲突从未休止，世界和平局面已经维持了75周年，这是一个来之不易的成果。

令人警惕的是，近年来单边主义、种族主义在一些大国死灰复燃，今年出现的新冠肺炎疫情，又进一步加深了国与国之间的信任危机，战争的阴霾并没有从人们的心头散去。珍视和平、增强互信、彼此包容、携手同行，共同构建人类命运共同体，既是世界反法西斯战争留给我们的宝贵财富，更是人类社会不断走向光明未来的必由之路。

开幕式后，中共中央党史和文献研究院研究员、原中共中央党史研究室副主任章百家主持大会主题报告，河北师范大学党委书记戴建兵教授、陕西师范大学黄正林教授、上海师范大学苏智良教授、中国历史研究院世界历史研究所所长汪朝光研究员、中国历史研究院近代史研究所李学通研究员先后以“战争、农业生产与军民动员“、“抗战时期陕甘宁边区的动员问题研究”、“侵华日军慰安所的类型与数量分析”、“抗日战争的比较视角与现代意义”、“抗日战争时期的科技人才动员”为题发言。近代史研究所罗敏研究员介绍和演示“抗日战争与近代中日关系文献数据平台建设”项目进展情况。

8月28日下午和29日，学者们分三组，分别就中国抗日战争时期的政治、经济、军事、外交、思想、社会、文化、教育等领域以及战后遗留问题展开研讨。

本次研讨会是全国抗战史学界的又一次盛会，专家学者们通过广泛深入地学术交流，充分展现中国人民进行抗日战争的艰苦历程和迎来光辉胜利的巨大付出，探讨抗日战争时期中国社会的深层变动，揭示中国人民为世界反法西斯战争做出的重大贡献，为深化抗战史研究、为推动构建人类命运共同体贡献智慧和力量。

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