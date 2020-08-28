特朗普发表接受提名演讲称面临史上“最重要”美国大选

新华社华盛顿8月27日电（记者邓仙来 孙丁）美国总统特朗普27日在白宫南草坪发表演讲接受共和党总统候选人提名，称美国党派和思想对立达到空前程度，今年11月面临一场“历史上最重要的”美总统选举。

特朗普说，美国两党或民众“在意识形态、处世哲学和未来愿景方面从未像如今这样对立”。他从经济、贸易、外交、打击犯罪、新冠疫情应对等多个政策层面猛烈抨击民主党总统候选人拜登的过往记录和近期主张，还说民主党今年的竞选纲领是历来美国“主要政党（总统）候选人提出的最极端的”施政议程。

在历数自己首个总统任期内取得的“成就”后，特朗普还承诺，一旦成功连任，将在诸多方面采取进一步措施：在经济方面，让美国成为“世界制造业超级强国”；在警务改革方面，将雇佣更多警察，对袭击执法人员者加大处罚力度；在医保方面，继续降低处方药价格和医保保费，向先天性疾病患者提供医疗保障；在移民及国防领域，将强化边境管控，“击败威胁美国人的恐怖主义者”，让美国“退出无尽且昂贵的战争”等。

当天早些时候，拜登和民主党副总统候选人哈里斯分别对共和党代表大会期间演讲者的言论予以回击。拜登抨击特朗普政府抗疫不力，称美国人当前面临的最大问题是“处于特朗普治下的美国”。哈里斯则说，相比民主党大会清晰指出美国面临的挑战并提出解决之道，共和党大会的唯一目的是“安抚特朗普的自负心”，大会本应阐述如何保障美国人的健康、安全和福祉，在这些方面特朗普是失败的。

为期4天的共和党全国代表大会在特朗普发表接受提名演讲后结束。特朗普演讲期间，支持和反对特朗普的美国民众在白宫附近举行游行。美国特工处当天采取安保措施，在白宫建筑群附近区域立起围栏，围栏内区域对公众关闭。

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