日本首相安倍晋三决定辞职 当天照常公务

上图：安倍晋三的电视报道截图（图片来源:日本广播协会(NHK)）

人民网东京8月28日电（吴颖）据日本广播协会（NHK）报道，为避免因宿病恶化影响公务，日本首相安倍晋三28日已在执政党内部会议上决定辞去首相职务。安倍将于当地时间28日下午5点（北京时间下午4点）在首相官邸举行记者招待会说明理由。

为应对新冠肺炎疫情，今年入夏以来安倍晋三连续多日在首相官邸办公。虽然从本月16日开始在东京私宅内度过了3天的暑假，但是17日便前往庆应大学医院并停留了7个半小时接受健康检查。一周后的24日，他再次来到庆应大学医院，在那里停留了大约3个半小时。此前，安倍曾表示他在庆应大学医院听取17日的体检结果并接受复查。安倍表示由于检查结果显示，顽疾“溃疡性大肠炎”正在恶化，为了避免因身体原因致使公务出现差池决定辞去首相一职。

安倍现年65岁，2006年就任自民党总裁和首相时仅52岁，为日本二战后最年轻的首相，但因溃疡性大肠炎，在他执政366天后辞职。2012年，安倍再次当选日本首相。截至本月24日，安倍连续在位时间长达2799天，打破了日本首相连续在位时间最长纪录。安倍上任后力推“安倍经济学”，两次就任将消费税由5%提高到10%。此次安倍抱恙的消息传出后，日本政府内不断出现担忧首相健康状况的声音，并劝诫首相好好休养。

安倍决定辞职当天的行程

安倍晋三于当地时间28日上午10点前进入首相官邸、出席上午10点多开始的内阁会议。

内阁会议结束后，安倍晋三和副首相兼财务大臣麻生太郎等财务省干部就新型冠状病毒对策相关拨款等问题交换意见后，与麻生进行单独会谈。会谈进行30多分钟，其后麻生太郎没有回应记者的采访，沉默离开官邸。

下午1点开始，安倍晋三出席新型冠状病毒感染症对策本部会议。下午2点前安倍离开首相官邸，进入自民党总部，与二阶干事长等党干部进行会谈。

下午3点，安倍晋三出席在自民党本部召开的干部会议。

下午3点半，安倍晋三进入国会，来到参议院的公明党休息室，与公明党党魁山口那津男进行了会谈。

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