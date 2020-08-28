中国精品剧目首登韩国最大文化艺术展演平台

国家京剧院传统京剧《白蛇传》。（首尔中国文化中心供图）

人民网首尔8月28日电（记者 马菲）中国国家京剧院、中央芭蕾舞团、中国对外文化集团有限公司（丝绸之路国际剧院联盟）的精品剧目近日首次登陆韩国规模最大的文化艺术展演交流和交易平台——“济州海比奇艺术节”，与韩国观众见面。

今年举行的“第13届济州海比奇艺术节”采取线上推介与线下演出结合的方式，于22日至30日正式启动。24日起上线的艺术节网站开展了文化艺术机构展示、演艺产品推介、精品剧目路演等多个活动，韩国150余个艺术团体和130余个文化会馆在线参加展示。

在首尔中国文化中心的协助与推动下，中国国家京剧院传统京剧《白蛇传》、中央芭蕾舞团原创芭蕾舞剧《大红灯笼高高挂》、中国对外文化集团有限公司（丝绸之路国际剧院联盟）以及广州大剧院原创歌剧《马可·波罗》首次亮相本届艺术节。首尔中国文化中心还在本届艺术节上首次代表中国演艺机构参加展会，重点介绍中国多个剧团的代表剧目，拓宽中韩文化产业合作平台。

中国驻韩国大使馆文化参赞兼首尔中国文化中心主任王彦军表示，文化中心在此次艺术节上通过文字、图片、短视频等形式，向韩国全国文艺机构和演出商推介中国精品剧目，希望通过芭蕾舞、京剧、歌剧等体裁让韩国观众更好了解中国当代舞台艺术。

据介绍，首尔中国文化中心从去年开始，在加强中韩文化交流与合作的基础上，把更多的精力放在服务国内文化企业，推动中韩文化贸易发展的工作上来，此次是首尔中国文化中心继2019年在PAMS首尔国际演艺交易会上推介中国演艺作品之后，连续第二年在韩国国际性展会上推介中国文化艺术机构与剧目，旨在搭建中韩文化产业交流合作平台，推动中国文化艺术机构和优秀演艺作品更好走向世界。

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