反种族歧视、反涉警暴力 北美职业赛事停摆依旧

新华社华盛顿8月27日电（记者王集旻）反对种族歧视、反对警察暴力。近期美国再次出现警察枪击非裔人士事件，由此在北美职业体育赛事内引发的大规模抗议和停摆27日进入第二天。

几天前，美国非裔人士雅各布·布莱克遭警察枪击，身受重伤，该事件在美国多地引发抗议和骚乱，众多北美体育赛事球员也加入抗议的队伍，以拒绝比赛的方式表达自己的不满。

本次枪击事件发生在美国的威斯康星州，当地的美职篮球队密尔沃基雄鹿队是26日最先抵制比赛的球队之一，随后球员抗议风潮从美职篮蔓延到WNBA、美国足球大联盟和美职棒等多个项目的比赛场地。27日，球员抗议、抵制比赛以及比赛停摆的危机依旧。

在26日推迟全部季后赛之后，美职篮27日再次推迟全部比赛。与此同时，美职篮在部分球员以及球员工会和球队之间进行协调沟通，希望最早能在28日或者29日恢复比赛，以结束这场抗议活动，让好不容易重启的比赛进行下去。

美职篮是北美地区首个因为新冠疫情停摆的主流职业体育联赛。美职篮今夏艰难重启，选择了佛罗里达州奥兰多附近的迪士尼世界相关体育运动园区进行关门比赛，不允许球迷进场观战，并采取了严格的防疫措施。实践证明，一手抓比赛、一手抓防控是可行的，却没想到这次不是新冠病毒、而是种族歧视等社会问题突然再次中断了比赛。

“作为生活在美国的黑人，我们很害怕。黑人男性，黑人女性，还有黑人儿童，这样的事情一而再、再而三发生，我们很害怕。”篮球明星詹姆斯说。

奥兰多魔术队后卫卡特·威廉姆斯说：“不管我们打不打球，我们都要尽全力为反对种族歧视和暴力做贡献，这一切真的需要改变了。”

除了美职篮，WNBA、美职棒等职业联赛27日也都继续发生球员抵制、取消比赛的情况。西南财团网球赛27日的比赛也被取消，组委会以此表达了反对种族暴力的立场。此外，北美职业冰球联赛也加入进来，取消了最近两天的季后赛。本赛季还未开打的美国职业橄榄球大联盟也有多支球队取消训练，以此表达不满。

WNBA球员工会主席奥胡米克说：“这不是罢赛，这不是抵制比赛。这更像是给大家一个反思日，希望球员们的行动可以让社会各界警醒和思考，并采取行动改变种族歧视的恶劣行径。”

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