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美国威斯康星州枪击案嫌疑人被控一级谋杀罪

2020年08月28日14:50  来源：新华网
 

新华社芝加哥8月27日电（记者徐静）美国检方27日对威斯康星州枪击案嫌疑人凯尔·里滕豪斯提出包括一级谋杀罪在内的6项罪名指控。

威斯康星州基诺沙市法院当天发布对里滕豪斯的刑事起诉书。他受到一级谋杀、谋杀未遂等6项罪名指控，一旦罪名成立，将被判处终身监禁。

基诺沙市警察23日开枪击伤黑人男子雅各布·布莱克，当地近日连续发生抗议示威活动。里滕豪斯被控在25日的抗议示威活动中开枪造成2人死亡、1人受伤。警方26日在伊利诺伊州安蒂奥克镇逮捕了里滕豪斯。警方27日表示，里滕豪斯请求从被捕的伊利诺伊州引渡到基诺沙，28日将就此召开法庭听证会。

25日事发现场录像显示，据信为里滕豪斯的持步枪男子在街上被人追赶。男子倒在地上，随后转过身，向抢夺其枪支的人开枪。

里滕豪斯现年17岁。警方消息显示，里滕豪斯参加过少年警察培训项目，喜欢枪支。此外，里滕豪斯的社交网页上有支持警察的口号和照片，以及与事发时拍摄到的步枪类似的图片。

威斯康星州刑侦部门26日首次对警察开枪击伤布莱克事件做了简单描述。基诺沙市警察23日接到一名女性报警称其男友出现在不该出现的地方。警察使用了泰瑟枪，但是未能阻止布莱克。布莱克打开驾驶室车门，向里探身。这时基诺沙市警察吕斯唐·谢斯基在布莱克背后开了7枪。威斯康星州刑侦部门预计30天内向检方提交完整调查报告。

布莱克家人的律师25日说，布莱克处于瘫痪状态，如果康复后能走路“将是一个奇迹”。布莱克家人表示将对基诺沙警察局提起民事诉讼。

(责编：艾雯、燕勐)
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