中国代表敦促解除对叙利亚制裁

新华社联合国8月27日电 中国常驻联合国代表张军27日在安理会叙利亚人道问题视频公开会上发言时呼吁国际社会支持叙利亚政府重振国内经济，加大对叙人道行动投入和协调，并敦促有关国家解除对叙单边制裁。

张军指出，当前叙利亚经济形势严峻，国际社会应支持叙政府采取积极措施，重振国内经济，改善人民生计。多年非法制裁给叙利亚人民带来深重苦难，严重损害叙经济，破坏叙抗疫能力。联合国秘书长及其特使多次呼吁有关国家解除制裁。中方强烈敦促美方响应这一呼吁，立即解除对叙单边制裁。

张军表示，中方呼吁各方对叙利亚人道行动加大投入和协调，同叙政府加强合作，扩大跨线人道救援行动，改善叙人道局势。捐助国应尽快履行承诺，不附加政治条件，不将其用作施压工具。应支持叙方采取有力措施防控疫情，减少传播风险，拯救生命。中方已向叙方提供两批抗疫物资，将继续提供必要援助。

张军强调，国际社会应继续支持叙利亚根据国际法和安理会有关决议开展反恐行动。反恐斗争任重道远，停火绝不是放任恐怖分子为所欲为。国际社会必须保持高度警惕，采取统一标准，坚决打击恐怖主义。同时，中方坚定支持“叙人主导、叙人所有”的政治进程，期待第三轮宪法委员会会议取得积极成果。

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